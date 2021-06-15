登録者数1200人!!! - ページ 199 1...192193194195196197198199200201202203204205206...230 新しいコメント Vasiliy Pushkaryov 2020.01.04 19:10 #1981 Aleksandr Volotko: そう、私自身はすでに上記で書いたとおりです。 ああ、見逃していたようだ。 しかし現在、「シグナルズ」では、グレーアウトしたストーリーをモニタリング前にレタッチし、全体の増分から除外することが多くなっています。こんな看板を出す人が多いんですね。 この仲間もそうなることを期待しよう。 削除済み 2020.01.04 19:32 #1982 Vasiliy Pushkaryov: しかし、現在、シグナルズサービスでは、モニタリングの前にグレーの履歴をより頻繁にリタッチし、全体の増加から除外するようになった。 彼ら（MQ）側からすれば、何らかの理由でパーソナルシグナルモードで監視されていたものは、一切公開しないのが筋というものだろう。グレーカラーにレタッチされたそのストーリーは、公にモニターされたものではなく、公に見せる理由はまったくない。おそらく、いずれはこのような事態になるのだろう。 Yevhenii Levchenko 2020.01.04 19:36 #1983 Aleksandr Volotko: 何らかの理由でプライベートシグナルモードで監視していたものを一切公開しないのは、彼ら（MQ社）側の論理でしょう。グレーカラーにレタッチされたそのストーリーは、公にモニターされたものではなく、公に見せる理由はまったくない。 おそらく、いずれはこのような事態になるのだろう。 パーソナルシグナルモードの全てが本命...。何の疑問もないはずなのに...。 削除済み 2020.01.05 00:40 #1984 Yevhenii Levchenko: パーソナルシグナルモードのものは、本命です...。疑問の余地はないはずだが...。 ただし、その後に生き残った個人信号の一つを、疑問視されては困るようなストーリーで公開し、リークする人がいて、真相への疑問が現れることはあるが) S.I.: PAMMアカウントでは、これらの問題はとっくに解決され、対策がとられています。PAMMアカウントには些細なアーカイブがあり、誰かがオーバーフローを取り始めようと思ったら、すぐに釘付けになりますし、非公開のPAMMを作った場合は、公開への移行ができないなど、不正者対策のメカニズムは一般的にシンプルでよく知られているものなのです。 Vladimir Tkach 2020.01.05 07:22 #1985 Aのブローカーは、pammの アカウントのアーカイブを持っています。契約者は、プロバイダの取引履歴を事前に評価することができます。メタクオーターは、履歴からアカウントを削除することを禁止すべきです。ただし、提供者がグループである場合は、新しいアカウントをそれぞれ別の人に登録することができます。 Ivan Butko 2020.01.12 18:25 #1986 Vladimir Tkach: Aのブローカーは、pammのアカウントのアーカイブを持っています。契約者は、プロバイダの取引履歴を事前に評価することができます。メタクオーターは、履歴からアカウントを削除することを禁止すべきです。ただし、提供者がグループである場合は、新しいアカウントをそれぞれ別の人に登録することができます。 良い対策ですが、部分的です。 あるアカウントはアーカイブに270の捨てられたpammのアカウントがあり、それはまだ投資家の完全な家を持っている) 削除済み 2020.01.12 18:28 #1987 Ivan Butko: 良い対策ではありますが、部分的なものです。 アーカイブの中のあるアカウントでは、270のpammアカウントが捨てられていて、まだ投資家がいっぱいいるそうです) 我慢して、みんな進んでリスクを取っているんです。おそらく、潰れる前に利益を出したいと思っているのでしょう。 Ivan Butko 2020.01.12 18:31 #1988 トップは購読者を失い、次第に皆と融合していく。トップが空席になりつつある。新しい皇帝を待ち望んでいるが、その間は困ったものである。今のはアベレージャー、前のはハムスター、その前もレベルからのトレードでfxglowはどこにも行かなかった。購読者数で誰が一番目立っていたかは覚えていない。 Aleksandr Yakovlev 2020.01.12 18:33 #1989 Ivan Butko: トップは加入者を失い、徐々に他と融合している。トップが空席になりつつある。トップスの到着を待っています。現在のものは平均スプルース、前のものはハムスター、レベルからの取引で彼の前にさえfxglowだった。これで記憶は終わり、前作が誰だったかは覚えていない。 いい思い出ができましたね)))前作も覚えていない))) Yevhenii Levchenko 2020.01.14 14:29 #1990 ニチョーシ！mt5には素晴らしいシグナルがある!うまく引けている...。MT5シグナルでこれほど多くの購読者を得たのは初めてです。） 1...192193194195196197198199200201202203204205206...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そう、私自身はすでに上記で書いたとおりです。
ああ、見逃していたようだ。
しかし現在、「シグナルズ」では、グレーアウトしたストーリーをモニタリング前にレタッチし、全体の増分から除外することが多くなっています。こんな看板を出す人が多いんですね。
この仲間もそうなることを期待しよう。
しかし、現在、シグナルズサービスでは、モニタリングの前にグレーの履歴をより頻繁にリタッチし、全体の増加から除外するようになった。
彼ら（MQ）側からすれば、何らかの理由でパーソナルシグナルモードで監視されていたものは、一切公開しないのが筋というものだろう。グレーカラーにレタッチされたそのストーリーは、公にモニターされたものではなく、公に見せる理由はまったくない。おそらく、いずれはこのような事態になるのだろう。
何らかの理由でプライベートシグナルモードで監視していたものを一切公開しないのは、彼ら（MQ社）側の論理でしょう。グレーカラーにレタッチされたそのストーリーは、公にモニターされたものではなく、公に見せる理由はまったくない。 おそらく、いずれはこのような事態になるのだろう。
パーソナルシグナルモードの全てが本命...。何の疑問もないはずなのに...。
パーソナルシグナルモードのものは、本命です...。疑問の余地はないはずだが...。
ただし、その後に生き残った個人信号の一つを、疑問視されては困るようなストーリーで公開し、リークする人がいて、真相への疑問が現れることはあるが)S.I.: PAMMアカウントでは、これらの問題はとっくに解決され、対策がとられています。PAMMアカウントには些細なアーカイブがあり、誰かがオーバーフローを取り始めようと思ったら、すぐに釘付けになりますし、非公開のPAMMを作った場合は、公開への移行ができないなど、不正者対策のメカニズムは一般的にシンプルでよく知られているものなのです。
Aのブローカーは、pammのアカウントのアーカイブを持っています。契約者は、プロバイダの取引履歴を事前に評価することができます。メタクオーターは、履歴からアカウントを削除することを禁止すべきです。ただし、提供者がグループである場合は、新しいアカウントをそれぞれ別の人に登録することができます。
あるアカウントはアーカイブに270の捨てられたpammのアカウントがあり、それはまだ投資家の完全な家を持っている)
良い対策ではありますが、部分的なものです。
アーカイブの中のあるアカウントでは、270のpammアカウントが捨てられていて、まだ投資家がいっぱいいるそうです)
我慢して、みんな進んでリスクを取っているんです。おそらく、潰れる前に利益を出したいと思っているのでしょう。
トップは加入者を失い、徐々に他と融合している。トップが空席になりつつある。トップスの到着を待っています。現在のものは平均スプルース、前のものはハムスター、レベルからの取引で彼の前にさえfxglowだった。これで記憶は終わり、前作が誰だったかは覚えていない。
いい思い出ができましたね)))前作も覚えていない)))