登録者数1200人!!!

Aleksandr Volotko:

そう、私自身はすでに上記で書いたとおりです。

ああ、見逃していたようだ。

しかし現在、「シグナルズ」では、グレーアウトしたストーリーをモニタリング前にレタッチし、全体の増分から除外することが多くなっています。こんな看板を出す人が多いんですね。


この仲間もそうなることを期待しよう。

Vasiliy Pushkaryov:

彼ら（MQ）側からすれば、何らかの理由でパーソナルシグナルモードで監視されていたものは、一切公開しないのが筋というものだろう。グレーカラーにレタッチされたそのストーリーは、公にモニターされたものではなく、公に見せる理由はまったくない。おそらく、いずれはこのような事態になるのだろう。

 
Aleksandr Volotko:

パーソナルシグナルモードの全てが本命...。何の疑問もないはずなのに...。

Yevhenii Levchenko:

S.I.: PAMMアカウントでは、これらの問題はとっくに解決され、対策がとられています。PAMMアカウントには些細なアーカイブがあり、誰かがオーバーフローを取り始めようと思ったら、すぐに釘付けになりますし、非公開のPAMMを作った場合は、公開への移行ができないなど、不正者対策のメカニズムは一般的にシンプルでよく知られているものなのです。
 
Vladimir Tkach:
Aのブローカーは、pammのアカウントのアーカイブを持っています。契約者は、プロバイダの取引履歴を事前に評価することができます。メタクオーターは、履歴からアカウントを削除することを禁止すべきです。ただし、提供者がグループである場合は、新しいアカウントをそれぞれ別の人に登録することができます。
良い対策ですが、部分的です。
あるアカウントはアーカイブに270の捨てられたpammのアカウントがあり、それはまだ投資家の完全な家を持っている)
Ivan Butko:
我慢して、みんな進んでリスクを取っているんです。おそらく、潰れる前に利益を出したいと思っているのでしょう。

 
Ivan Butko:
トップは加入者を失い、徐々に他と融合している。トップが空席になりつつある。トップスの到着を待っています。現在のものは平均スプルース、前のものはハムスター、レベルからの取引で彼の前にさえfxglowだった。これで記憶は終わり、前作が誰だったかは覚えていない。

いい思い出ができましたね)))前作も覚えていない)))

 
ニチョーシ！mt5には素晴らしいシグナルがある!うまく引けている...。MT5シグナルでこれほど多くの購読者を得たのは初めてです。）
