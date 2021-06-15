登録者数1200人!!! - ページ 94 1...87888990919293949596979899100101...230 新しいコメント Andrey F. Zelinsky 2019.01.08 11:51 #931 例えば、今日のレビューを見てください。 -- マイナス評価3連発 --と、直後に「彼女はいつもこの信号で1/4のお金を使わなければならないと言っている」という肯定的なレビューが1件ありました。 だから、"年に2〜3回は故障する "という当初のテーゼは-- これは、「損をしてもいいんだ」という結論を、加入者が自ら出すように仕向けているのです。 適切なアプローチをとれば、多くの購読者が、残高がなくなった後でも、1つ、あるいはさらにいくつかの梅干し購読をするように説得することは容易です。 Ivan Butko 2019.01.08 12:34 #932 Andrey F. Zelinsky:例えば、今日のレビューを見てください。 -- マイナス評価3連発 --と、直後に「彼女はいつもこの信号で1/4のお金を使わなければならないと言っている」という肯定的なレビューが1件ありました。 だから、"年に2〜3回は故障する "という当初のテーゼは-- これは、「損をしてもいいんだ」という結論を、加入者が自ら出すように仕向けているのです。 適切なアプローチをとれば、多くの加入者は、残高がなくなった後でも、このような梅の契約を1つ、あるいは数個、簡単に説得することができます。 最大のワーキングスキームが目の前で実行されている Aleksey Rodionov 2019.01.08 12:40 #933 Ivan Butko: 世界最大のワーキングスキームが目の前で繰り広げられている。今はベレゾフスキーとバドリとその企みについて見ています。我々はまた新たな天才を目撃したのかもしれない......。 Nikolai Krylov 2019.01.09 09:17 #934 何が彼女を動かしているのか、わからないんです。決心したのか、それとも...。 今度は、最小限の損失でポジションを閉じるチャンスを与えられたが、彼女はそうしなかった。今度は最後まで持ちこたえるつもりなのか？ multiplicator 2019.01.09 09:23 #935 各シグナルに新しいタブを作成する必要があるようです。 シグナルのオンラインディスカッション)。 Mickey Moose 2019.01.09 09:57 #936 彼女に相談相手を紹介する Alexandr Saprykin 2019.01.09 10:03 #937 Mickey Moose: 相談相手に自己紹介をする。 そろそろ自己紹介の仕方を勉強してください。 Yaroslav Gnidets 2019.01.09 10:08 #938 ハムスターに会う必要はない。 Mickey Moose 2019.01.09 10:09 #939 Alexandr Saprykin: そろそろ自己紹介の仕方を勉強しましょう。本人の連絡先を聞くのは止むを得ません。 Fast235 2019.01.09 10:30 #940 Mickey Moose:本人の連絡先を聞くのは止むを得ません。すでにここで会っているようだが、その後、ロボットを書くことを拒否している）すぐにでも準備する必要がある。 1...87888990919293949596979899100101...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
例えば、今日のレビューを見てください。
-- マイナス評価3連発
--と、直後に「彼女はいつもこの信号で1/4のお金を使わなければならないと言っている」という肯定的なレビューが1件ありました。
だから、"年に2〜3回は故障する "という当初のテーゼは-- これは、「損をしてもいいんだ」という結論を、加入者が自ら出すように仕向けているのです。
適切なアプローチをとれば、多くの購読者が、残高がなくなった後でも、1つ、あるいはさらにいくつかの梅干し購読をするように説得することは容易です。
世界最大のワーキングスキームが目の前で繰り広げられている。
今はベレゾフスキーとバドリとその企みについて見ています。我々はまた新たな天才を目撃したのかもしれない......。
何が彼女を動かしているのか、わからないんです。決心したのか、それとも...。
今度は、最小限の損失でポジションを閉じるチャンスを与えられたが、彼女はそうしなかった。今度は最後まで持ちこたえるつもりなのか？
相談相手に自己紹介をする。
そろそろ自己紹介の仕方を勉強しましょう。
本人の連絡先を聞くのは止むを得ません。
すでにここで会っているようだが、その後、ロボットを書くことを拒否している）すぐにでも準備する必要がある。