登録者数1200人!!! - ページ 94

例えば、今日のレビューを見てください。

-- マイナス評価3連発

--と、直後に「彼女はいつもこの信号で1/4のお金を使わなければならないと言っている」という肯定的なレビューが1件ありました。

だから、"年に2〜3回は故障する "という当初のテーゼは-- これは、「損をしてもいいんだ」という結論を、加入者が自ら出すように仕向けているのです。

適切なアプローチをとれば、多くの購読者が、残高がなくなった後でも、1つ、あるいはさらにいくつかの梅干し購読をするように説得することは容易です。

 
Andrey F. Zelinsky:

最大のワーキングスキームが目の前で実行されている
 
Ivan Butko:
世界最大のワーキングスキームが目の前で繰り広げられている。

今はベレゾフスキーとバドリとその企みについて見ています。我々はまた新たな天才を目撃したのかもしれない......。

しゅんけつ


 

何が彼女を動かしているのか、わからないんです。決心したのか、それとも...。

今度は、最小限の損失でポジションを閉じるチャンスを与えられたが、彼女はそうしなかった。今度は最後まで持ちこたえるつもりなのか？

 
各シグナルに新しいタブを作成する必要があるようです。 シグナルのオンラインディスカッション)。
 
彼女に相談相手を紹介する
 
Mickey Moose:
相談相手に自己紹介をする。
そろそろ自己紹介の仕方を勉強してください。
 
ハムスターに会う必要はない。
 
Alexandr Saprykin:
そろそろ自己紹介の仕方を勉強しましょう。

本人の連絡先を聞くのは止むを得ません。

 
Mickey Moose:

本人の連絡先を聞くのは止むを得ません。

すでにここで会っているようだが、その後、ロボットを書くことを拒否している）すぐにでも準備する必要がある。

