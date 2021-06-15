登録者数1200人!!! - ページ 197

新しいコメント
 
Fast235:

ちょうど加入者が漏れているスレッドでマッタリしてました。

この辺はクズ野郎が多いな。
 
Boris Gulikov:
クズ野郎が多いんだよ。

の投稿がきれいになりました。

そこに彼はいる、たぶん休日） 211

きっと自分のためにサインしているのだろう。99.9％、それ以外に説明のしようがない。

まあ、彼はすべてのアカウントをクリップされ、何千もの％があったが、211％は、画面上で少し多くなっています。

 
Fast235:

の投稿がきれいになりました。

そこに彼はいる、たぶん休日） 211

きっと自分のためにサインしているのだろう。99.9％、それ以外に説明のしようがない。

まあ、彼はすべてのアカウントをクリップされ、何千もの％があったが、211％は、画面上で少し多くなっています。

あなたができる数千パーセントの...そして、画面に映っているものには超自然的なものは何もない...。すべては初回入金額と取引そのものによりますが...。私自身はアグレッシブなトレードが好きで、1日や1ヶ月に高率でトレードするのが普通です。一日で11000%になった・・・。しかし、積極的な取引を行うこと自体、負荷を控えめにしなければ、口座が長続きしないことを示唆している...。そして、高い％は、預金に大きな負荷がかかるからこそ生まれる...。ここでは、アカウント所有者が、自分が死ぬか生きるかを知っていてリスクを負うのです...。
 
保守党が選挙に勝った後、ポンドが強くなる可能性が高かった。英国がすぐにブレグジットに合意できれば、ポンドがさらに成長し強くなる可能性が高く、すでに信号では、すでに端に来て、いつでも崩れる可能性があるいくつかのトップを見ることができ、250万の資本が蓄積されている「黒い波」を見て、ポンプが回転しない場合は崩壊するすべてのチャンスがある
 
Vasiliy Pushkaryov:

今週中に完成


今気づいた...またもや庶民の災難
 
Yevhenii Levchenko:
今気づいたのですが... 再び国民に災いをもたらす

タフ

 
Vasiliy Pushkaryov:

今週中に完成


なんて悪夢なんだ
 
このアラブ人たちはいくつのアカウントを持っているのでしょうか？男たちがシグナルを支配する...:)
 
Vladimir Baskakov:
彼らはちゃんとやっているのに、どうしてみんないじめちゃうの？
誰もそんなこと言ってませんよ。すごいですねぇ。統計は問答無用で本物だ...。:)
 

5月は喜び、6月は髪を引き裂く（梅の写真は保存していません）

モニター以来、8月に100人の加入者が喜び、9月に涙を流す

これはすべて一人の著者が、今、再び多くの人を幸せにするために用意したものです。


1...190191192193194195196197198199200201202203204...230
新しいコメント