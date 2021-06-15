登録者数1200人!!! - ページ 197 1...190191192193194195196197198199200201202203204...230 新しいコメント Boris Gulikov 2019.12.10 17:58 #1961 Fast235: ちょうど加入者が漏れているスレッドでマッタリしてました。 この辺はクズ野郎が多いな。 Fast235 2019.12.10 18:01 #1962 Boris Gulikov: クズ野郎が多いんだよ。 の投稿がきれいになりました。 そこに彼はいる、たぶん休日） 211 きっと自分のためにサインしているのだろう。99.9％、それ以外に説明のしようがない。 まあ、彼はすべてのアカウントをクリップされ、何千もの％があったが、211％は、画面上で少し多くなっています。 Sergey Lobov 2019.12.11 05:18 #1963 Fast235: の投稿がきれいになりました。 そこに彼はいる、たぶん休日） 211 きっと自分のためにサインしているのだろう。99.9％、それ以外に説明のしようがない。 まあ、彼はすべてのアカウントをクリップされ、何千もの％があったが、211％は、画面上で少し多くなっています。 あなたができる数千パーセントの...そして、画面に映っているものには超自然的なものは何もない...。すべては初回入金額と取引そのものによりますが...。私自身はアグレッシブなトレードが好きで、1日や1ヶ月に高率でトレードするのが普通です。一日で11000%になった・・・。しかし、積極的な取引を行うこと自体、負荷を控えめにしなければ、口座が長続きしないことを示唆している...。そして、高い％は、預金に大きな負荷がかかるからこそ生まれる...。ここでは、アカウント所有者が、自分が死ぬか生きるかを知っていてリスクを負うのです...。 Aleksey Semenov 2019.12.13 08:08 #1964 保守党が選挙に勝った後、ポンドが強くなる可能性が高かった。英国がすぐにブレグジットに合意できれば、ポンドがさらに成長し強くなる可能性が高く、すでに信号では、すでに端に来て、いつでも崩れる可能性があるいくつかのトップを見ることができ、250万の資本が蓄積されている「黒い波」を見て、ポンプが回転しない場合は崩壊するすべてのチャンスがある Yevhenii Levchenko 2019.12.24 16:29 #1965 Vasiliy Pushkaryov: 今週中に完成 今気づいた...またもや庶民の災難 Evgeniy Kazeikin 2019.12.24 20:31 #1966 Yevhenii Levchenko: 今気づいたのですが... 再び国民に災いをもたらす タフ timtakur 2019.12.25 03:37 #1967 Vasiliy Pushkaryov: 今週中に完成 なんて悪夢なんだ Yevhenii Levchenko 2020.01.03 20:29 #1968 このアラブ人たちはいくつのアカウントを持っているのでしょうか？男たちがシグナルを支配する...:) Yevhenii Levchenko 2020.01.03 22:04 #1969 Vladimir Baskakov: 彼らはちゃんとやっているのに、どうしてみんないじめちゃうの？ 誰もそんなこと言ってませんよ。すごいですねぇ。統計は問答無用で本物だ...。:) Vasiliy Pushkaryov 2020.01.03 23:13 #1970 5月は喜び、6月は髪を引き裂く（梅の写真は保存していません） モニター以来、8月に100人の加入者が喜び、9月に涙を流す これはすべて一人の著者が、今、再び多くの人を幸せにするために用意したものです。 1...190191192193194195196197198199200201202203204...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ちょうど加入者が漏れているスレッドでマッタリしてました。
クズ野郎が多いんだよ。
そこに彼はいる、たぶん休日） 211
きっと自分のためにサインしているのだろう。99.9％、それ以外に説明のしようがない。
まあ、彼はすべてのアカウントをクリップされ、何千もの％があったが、211％は、画面上で少し多くなっています。
今週中に完成
今気づいたのですが... 再び国民に災いをもたらす
タフ
今週中に完成
彼らはちゃんとやっているのに、どうしてみんないじめちゃうの？
5月は喜び、6月は髪を引き裂く（梅の写真は保存していません）
モニター以来、8月に100人の加入者が喜び、9月に涙を流す
これはすべて一人の著者が、今、再び多くの人を幸せにするために用意したものです。