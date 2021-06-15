登録者数1200人!!! - ページ 201

Yevhenii Levchenko:
ニチョーシ！mt5でいい感じのシグナルが出ましたね～。順調です...。mt5のシグナルでこれほど多くの購読者を得たのは初めてかもしれません :)

よくある光景です。よく通る。統括する、平均化する。


 
Vladimir Tkach:

ユーロドルは1年ぶりの横ばいが続いている。中堅企業のゴールドラッシュ

 
Ivan Butko:

はい、通常のボットは4～5％のドローダウンでポンピングするようになりました。2008年から続いているものという意味です )

 
Ivan Butko:

しかも、6組のムーブが入っているとか...。で、ユーロは1番にも2番にもない)
 
Yevhenii Levchenko:
男は成長するものだ。すでにMT4に勝っている

MT5の良い宣伝になった xD)))
 

マシュコベッツらが復活したようだ。 彼のテクニックを 非常に彷彿とさせる - スーパープロ、市場で数十年の経験、MT4で3-4年の勝利の統計、そしてここで先月、彼はちょうど聞いて、フォーラムに登録されました。ただ、この1年間は10数％の利益ではなく、ほとんどが10％までの利益です。この方法では、グリッドと平均で2-5％を作って、大きな割合で新しい加入者に義務付けられないで長続きすることができます。

 
Vasiliy Pushkaryov:

そして、物語はいつも年明けから始まる。

もんくはない）

 
出版後、トレードがどう変わるか見てみよう。
 

その幸せは長くは続かなかった。美しい像は、燃えかすの中に埋もれていた。)

"トレーディングスタイルの変更、モニター前の履歴は統計の計算から除外"

 
Vasiliy Pushkaryov:

PMを送信してください。興味深いですね :)
