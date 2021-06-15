登録者数1200人!!! - ページ 201 1...194195196197198199200201202203204205206207208...230 新しいコメント Vladimir Tkach 2020.01.15 08:44 #2001 Yevhenii Levchenko: ニチョーシ！mt5でいい感じのシグナルが出ましたね～。順調です...。mt5のシグナルでこれほど多くの購読者を得たのは初めてかもしれません :) よくある光景です。よく通る。統括する、平均化する。 Ivan Butko 2020.01.15 09:01 #2002 Vladimir Tkach: よくある光景です。よく通る。統括する、平均化する。 ユーロドルは1年ぶりの横ばいが続いている。中堅企業のゴールドラッシュ Nikolai Krylov 2020.01.15 09:14 #2003 Ivan Butko: ユーロドルは1年ぶりの横ばいが続いています。中堅企業のゴールドラッシュ はい、通常のボットは4～5％のドローダウンでポンピングするようになりました。2008年から続いているものという意味です ) Yevhenii Levchenko 2020.01.15 09:27 #2004 Ivan Butko: ユーロドルは1年ぶりの横ばいが続いている。中堅企業のゴールドラッシュ しかも、6組のムーブが入っているとか...。で、ユーロは1番にも2番にもない) Ivan Butko 2020.01.18 10:50 #2005 Yevhenii Levchenko: そして、彼はそこに6組の技を持っている...。で、ユーロは1番にも2番にもない) 男は成長するものだ。すでにMT4に勝っている MT5の良い宣伝になった xD))) Vasiliy Pushkaryov 2020.01.30 10:49 #2006 マシュコベッツらが復活したようだ。 彼のテクニックを 非常に彷彿とさせる - スーパープロ、市場で数十年の経験、MT4で3-4年の勝利の統計、そしてここで先月、彼はちょうど聞いて、フォーラムに登録されました。ただ、この1年間は10数％の利益ではなく、ほとんどが10％までの利益です。この方法では、グリッドと平均で2-5％を作って、大きな割合で新しい加入者に義務付けられないで長続きすることができます。 multiplicator 2020.01.30 12:35 #2007 Vasiliy Pushkaryov: マシュコベッツらが復活したようだ。 彼のテクニックを 非常に彷彿とさせる - スーパープロ、市場で数十年の経験、MT4で3-4年の勝利の統計、そしてここで先月、彼はちょうど聞いて、フォーラムに登録されました。ただ、この1年間は10数％の利益ではなく、ほとんどが10％までの利益です。この方法では、グリッドと平均で2-5％を作って、大きな割合で新しい加入者に義務付けられないで長続きすることができます。 そして、物語はいつも年明けから始まる。 もんくはない） Vladimir Tkach 2020.01.30 19:23 #2008 出版後、トレードがどう変わるか見てみよう。 Pawel Egoshin 2020.01.31 10:29 #2009 その幸せは長くは続かなかった。美しい像は、燃えかすの中に埋もれていた。) "トレーディングスタイルの変更、モニター前の履歴は統計の計算から除外" Yevhenii Levchenko 2020.01.31 10:32 #2010 Vasiliy Pushkaryov: マシュコベッツらが復活したようだ。 彼のテクニックを 非常に彷彿とさせる - スーパープロ、市場で数十年の経験、MT4で3-4年の勝利の統計、そしてここで先月、彼はちょうど聞いて、フォーラムに登録されました。ただ、この1年間は10数％の利益ではなく、ほとんどが10％までの利益です。この方法では、グリッドと平均で2-5％を作って、大きな割合で新しい加入者に義務付けられないで長続きすることができます。 PMを送信してください。興味深いですね :) 1...194195196197198199200201202203204205206207208...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ニチョーシ！mt5でいい感じのシグナルが出ましたね～。順調です...。mt5のシグナルでこれほど多くの購読者を得たのは初めてかもしれません :)
よくある光景です。よく通る。統括する、平均化する。
ユーロドルは1年ぶりの横ばいが続いている。中堅企業のゴールドラッシュ
はい、通常のボットは4～5％のドローダウンでポンピングするようになりました。2008年から続いているものという意味です )
そして、彼はそこに6組の技を持っている...。で、ユーロは1番にも2番にもない)
男は成長するものだ。すでにMT4に勝っているMT5の良い宣伝になった xD)))
マシュコベッツらが復活したようだ。 彼のテクニックを 非常に彷彿とさせる - スーパープロ、市場で数十年の経験、MT4で3-4年の勝利の統計、そしてここで先月、彼はちょうど聞いて、フォーラムに登録されました。ただ、この1年間は10数％の利益ではなく、ほとんどが10％までの利益です。この方法では、グリッドと平均で2-5％を作って、大きな割合で新しい加入者に義務付けられないで長続きすることができます。
そして、物語はいつも年明けから始まる。
もんくはない）
その幸せは長くは続かなかった。美しい像は、燃えかすの中に埋もれていた。)
"トレーディングスタイルの変更、モニター前の履歴は統計の計算から除外"
