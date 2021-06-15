登録者数1200人!!! - ページ 190

Boris Gulikov:

いや、まさに「SYMBOL」だ!

初めて遭遇した時の感想は？

モニターエラーです。

不具合です。

あるいは、手動で描画し、手動でモニターにアップロードした利益データ。

ここでは見たことないけど、フライホイールではモンキーネットワークで売られてるモニターに出回ってるんだよね。

ただのユーモアです)))

multiplicator:

端末を見たことがありますか？

は記号の名前である。

算数、3年生、繰り返し
 
Vladimir Baskakov:
算数 3年生 繰り返し

この利益合計は4577です。

とか、ステートメントの最初のトレードなのに利益の合計である必要があるのか、などなど ))))

 
こんなシンボルマーク、誰が持っているんだろう？信号の名前は何ですか、メールに落としてください。
 
multiplicator:

利益の合計は4,577だ 数えられないのか？

そして、なぜそれがステートメントの最初のトレードである場合、利益の合計になるのでしょうか？）

バスカコフは冗談で言っているのだと思う ))))

multiplicator:

利益の合計は4,577だ 数えられないのか？

そして、なぜそれがステートメントの最初のトレードである場合、利益の合計になるのでしょうか？）

6種類のエールが入っています。その合計から、負けたものを差し引いたもの。
 
それは、サーシャのことなんだけど...。
 
Vladimir Baskakov:
6文字のアラがあります。その合計から、負けたものを差し引いたもの。

STATISTICSセクションのシグナルでそのようなものを見つけ、そしてナンセンスを書く )))

ロシア語で、それが何であるか話した。



 
Yury Lemeshev:
それが、さっきのサシカちゃん...。

サシカって誰？

Boris Gulikov:

STATISTICSセクションのシグナルでそのようなものを見つけ、ナンセンスを書く)))

ロシア語で、それが何であるか話した。

まあ、便宜上ラインを 追加したのだから、いいんじゃないですか。
