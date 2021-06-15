登録者数1200人!!! - ページ 190 1...183184185186187188189190191192193194195196197...230 新しいコメント Aleksandr Katkovskiy 2019.11.29 16:46 #1891 Boris Gulikov: いや、まさに「SYMBOL」だ! 初めて遭遇した時の感想は？ モニターエラーです。 不具合です。 あるいは、手動で描画し、手動でモニターにアップロードした利益データ。 ここでは見たことないけど、フライホイールではモンキーネットワークで売られてるモニターに出回ってるんだよね。 ただのユーモアです))) 削除済み 2019.11.29 16:47 #1892 multiplicator: 端末を見たことがありますか？ は記号の名前である。 算数、3年生、繰り返し multiplicator 2019.11.29 16:49 #1893 Vladimir Baskakov: 算数 3年生 繰り返し この利益合計は4577です。 とか、ステートメントの最初のトレードなのに利益の合計である必要があるのか、などなど )))) Ivan Kosilov 2019.11.29 16:49 #1894 こんなシンボルマーク、誰が持っているんだろう？信号の名前は何ですか、メールに落としてください。 Boris Gulikov 2019.11.29 16:50 #1895 multiplicator: 利益の合計は4,577だ 数えられないのか？ そして、なぜそれがステートメントの最初のトレードである場合、利益の合計になるのでしょうか？） バスカコフは冗談で言っているのだと思う )))) 削除済み 2019.11.29 16:51 #1896 multiplicator: 利益の合計は4,577だ 数えられないのか？ そして、なぜそれがステートメントの最初のトレードである場合、利益の合計になるのでしょうか？） 6種類のエールが入っています。その合計から、負けたものを差し引いたもの。 Yury Lemeshev 2019.11.29 16:54 #1897 それは、サーシャのことなんだけど...。 Boris Gulikov 2019.11.29 16:56 #1898 Vladimir Baskakov: 6文字のアラがあります。その合計から、負けたものを差し引いたもの。 STATISTICSセクションのシグナルでそのようなものを見つけ、そしてナンセンスを書く ))) ロシア語で、それが何であるか話した。 Aleksandr Katkovskiy 2019.11.29 16:56 #1899 Yury Lemeshev: それが、さっきのサシカちゃん...。 サシカって誰？ 削除済み 2019.11.29 16:58 #1900 Boris Gulikov: STATISTICSセクションのシグナルでそのようなものを見つけ、ナンセンスを書く))) ロシア語で、それが何であるか話した。 まあ、便宜上ラインを 追加したのだから、いいんじゃないですか。 1...183184185186187188189190191192193194195196197...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
いや、まさに「SYMBOL」だ!
初めて遭遇した時の感想は？
モニターエラーです。
不具合です。
あるいは、手動で描画し、手動でモニターにアップロードした利益データ。
ここでは見たことないけど、フライホイールではモンキーネットワークで売られてるモニターに出回ってるんだよね。
ただのユーモアです)))
端末を見たことがありますか？
は記号の名前である。
算数 3年生 繰り返し
この利益合計は4577です。
とか、ステートメントの最初のトレードなのに利益の合計である必要があるのか、などなど ))))
利益の合計は4,577だ 数えられないのか？
そして、なぜそれがステートメントの最初のトレードである場合、利益の合計になるのでしょうか？）
バスカコフは冗談で言っているのだと思う ))))
利益の合計は4,577だ 数えられないのか？
そして、なぜそれがステートメントの最初のトレードである場合、利益の合計になるのでしょうか？）
6文字のアラがあります。その合計から、負けたものを差し引いたもの。
STATISTICSセクションのシグナルでそのようなものを見つけ、そしてナンセンスを書く )))
ロシア語で、それが何であるか話した。
それが、さっきのサシカちゃん...。
サシカって誰？
STATISTICSセクションのシグナルでそのようなものを見つけ、ナンセンスを書く)))
ロシア語で、それが何であるか話した。