Yevhenii Levchenko:
メッセージを送ってください。興味深いですね :)
送付先
 
Vasiliy Pushkaryov:
に送りました。
もらってもいい？
 
Vladislav Andruschenko:
もらってもいい？
Ok )
 
Pawel Egoshin:

その幸せは長くは続かなかった。美しいスタッツは、燃えかすに埋もれていた。)

"トレーディングスタイルの変更、モニター前の履歴は統計の計算から除外"

このメッセージから判断すると、どうやら管理者が手動で介入しているようで、もう少し確認を求めているようです。他の人は、計算から除外されたストーリーを見ただけで、購読することができました。

そう、人は嫉妬するものなのです。
 
Vladimir Baskakov:
そう、人は嫉妬するものなのです。

そうなんです...。50投稿で1ドルってことはないだろうけど...。

Yevhenii Levchenko:

そうなんです...。50投稿で1ドルの要求ではない...。

それはどういうことですか？
 
Vladimir Baskakov:
そう、人は嫉妬するものなのです。

人それぞれ、「定規」が違うのです。妬みとは、誰かと同じ成功を収めたいと思うことです。例えば、私は、不正や詐欺など、人を騙して得た成功をうらやましいとは思いません。ランキングから追い出されたり、サービスから締め出されたりするのは羨ましくない。しかし、そこには正義感がある。たぶん、普通の人と同じだと思います。

数十人の購読者がいて、何ヶ月も素晴らしいストーリーを示している誠実なシグナルがたくさんあります。よくやった、みんな。このスレッドでは誰も「嫉妬」していない。好きな人のトレードは、その人の履歴を観察して分析するんです。それが面白い気づきにつながることもあります。

しかし、どこからともなく、別のニックネームで、長い取引履歴を持つ「プロ」が現れるのです。数ヶ月後には合併して、それまで何百人もの加入者を騙していたのが、解散して、また最初からやり直す。嫉妬せずに素通りすればいいと思っているのでしょうか？

こう言ってはどうだろう。このスレッドに「不当に妬まれた」プロがいて、教祖である彼は、妬む者をよそに、驚異的な売買手腕で我々を驚かせ続けているのだろうか。
Vasiliy Pushkaryov:

どこにフェイクがあって、どこにシグナルがいいのか、プロと同じようにみんな知っていると思うんです。
 
Vladimir Baskakov:
どこが偽物で、どこが正常な信号なのか、プロと同じようにみんな分かっていると思います。

ああ、みんな知ってるし...。続々とプラグインしています。

