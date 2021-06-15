登録者数1200人!!! - ページ 202 1...195196197198199200201202203204205206207208209...230 新しいコメント Vasiliy Pushkaryov 2020.01.31 10:36 #2011 Yevhenii Levchenko: メッセージを送ってください。興味深いですね :) 送付先 Vladislav Andruschenko 2020.01.31 10:37 #2012 Vasiliy Pushkaryov: に送りました。 もらってもいい？ Vasiliy Pushkaryov 2020.01.31 10:41 #2013 Vladislav Andruschenko: もらってもいい？ Ok ) Vasiliy Pushkaryov 2020.01.31 10:45 #2014 Pawel Egoshin: その幸せは長くは続かなかった。美しいスタッツは、燃えかすに埋もれていた。) "トレーディングスタイルの変更、モニター前の履歴は統計の計算から除外" このメッセージから判断すると、どうやら管理者が手動で介入しているようで、もう少し確認を求めているようです。他の人は、計算から除外されたストーリーを見ただけで、購読することができました。 削除済み 2020.01.31 10:45 #2015 そう、人は嫉妬するものなのです。 Yevhenii Levchenko 2020.01.31 11:09 #2016 Vladimir Baskakov: そう、人は嫉妬するものなのです。 そうなんです...。50投稿で1ドルってことはないだろうけど...。 削除済み 2020.01.31 11:28 #2017 Yevhenii Levchenko: そうなんです...。50投稿で1ドルの要求ではない...。 それはどういうことですか？ Vasiliy Pushkaryov 2020.01.31 11:35 #2018 Vladimir Baskakov: そう、人は嫉妬するものなのです。 人それぞれ、「定規」が違うのです。妬みとは、誰かと同じ成功を収めたいと思うことです。例えば、私は、不正や詐欺など、人を騙して得た成功をうらやましいとは思いません。ランキングから追い出されたり、サービスから締め出されたりするのは羨ましくない。しかし、そこには正義感がある。たぶん、普通の人と同じだと思います。 数十人の購読者がいて、何ヶ月も素晴らしいストーリーを示している誠実なシグナルがたくさんあります。よくやった、みんな。このスレッドでは誰も「嫉妬」していない。好きな人のトレードは、その人の履歴を観察して分析するんです。それが面白い気づきにつながることもあります。 しかし、どこからともなく、別のニックネームで、長い取引履歴を持つ「プロ」が現れるのです。数ヶ月後には合併して、それまで何百人もの加入者を騙していたのが、解散して、また最初からやり直す。嫉妬せずに素通りすればいいと思っているのでしょうか？ こう言ってはどうだろう。このスレッドに「不当に妬まれた」プロがいて、教祖である彼は、妬む者をよそに、驚異的な売買手腕で我々を驚かせ続けているのだろうか。 削除済み 2020.01.31 11:51 #2019 Vasiliy Pushkaryov: 人それぞれ、「定規」が違うのです。妬みとは、誰かと同じ成功を収めたいと思うことです。例えば、私は、不正や詐欺など、人を騙して得た成功をうらやましいとは思いません。ランキングから追い出されたり、サービスから締め出されたりするのは羨ましくない。しかし、そこには正義感がある。たぶん、普通の人と同じだと思います。 数十人の購読者がいて、何ヶ月も素晴らしいストーリーを示している誠実なシグナルがたくさんあります。よくやった、みんな。このスレッドでは誰も「嫉妬」していない。好きな人のトレードは、その人の履歴を観察して分析するんです。それが面白い気づきにつながることもあります。 しかし、どこからともなく、別のニックネームで、長い取引履歴を持つ「プロ」が現れるのです。数ヶ月後には合併して、それまで何百人もの加入者を騙していたのが、解散して、また最初からやり直す。妬まずに素通りすればいいと思っているのか？ こう聞きます。もし、このスレッドに「不当に妬まれた」プロがいて、教祖である彼は、妬む者をよそに、驚異的なトレードの腕前で我々を驚かせ続けているのだとしたら？ どこにフェイクがあって、どこにシグナルがいいのか、プロと同じようにみんな知っていると思うんです。 Ivan Butko 2020.01.31 11:54 #2020 Vladimir Baskakov: どこが偽物で、どこが正常な信号なのか、プロと同じようにみんな分かっていると思います。 ああ、みんな知ってるし...。続々とプラグインしています。 1...195196197198199200201202203204205206207208209...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
メッセージを送ってください。興味深いですね :)
に送りました。
もらってもいい？
その幸せは長くは続かなかった。美しいスタッツは、燃えかすに埋もれていた。)
"トレーディングスタイルの変更、モニター前の履歴は統計の計算から除外"
このメッセージから判断すると、どうやら管理者が手動で介入しているようで、もう少し確認を求めているようです。他の人は、計算から除外されたストーリーを見ただけで、購読することができました。
そうなんです...。50投稿で1ドルってことはないだろうけど...。
人それぞれ、「定規」が違うのです。妬みとは、誰かと同じ成功を収めたいと思うことです。例えば、私は、不正や詐欺など、人を騙して得た成功をうらやましいとは思いません。ランキングから追い出されたり、サービスから締め出されたりするのは羨ましくない。しかし、そこには正義感がある。たぶん、普通の人と同じだと思います。
数十人の購読者がいて、何ヶ月も素晴らしいストーリーを示している誠実なシグナルがたくさんあります。よくやった、みんな。このスレッドでは誰も「嫉妬」していない。好きな人のトレードは、その人の履歴を観察して分析するんです。それが面白い気づきにつながることもあります。
しかし、どこからともなく、別のニックネームで、長い取引履歴を持つ「プロ」が現れるのです。数ヶ月後には合併して、それまで何百人もの加入者を騙していたのが、解散して、また最初からやり直す。嫉妬せずに素通りすればいいと思っているのでしょうか？こう言ってはどうだろう。このスレッドに「不当に妬まれた」プロがいて、教祖である彼は、妬む者をよそに、驚異的な売買手腕で我々を驚かせ続けているのだろうか。
どこが偽物で、どこが正常な信号なのか、プロと同じようにみんな分かっていると思います。
ああ、みんな知ってるし...。続々とプラグインしています。