登録者数1200人!!! - ページ 196

新しいコメント
 
EgorKim:

これらは、いつものボットです。

すなわち、ある人がここでたくさんのアカウントを作り、自分のアカウントに入金し、自分のシグナルを購読する。

その人は、自分が～30％の損をしていることを知っている。

しかし、彼は自分のシグナルに人を誘い込み、お金を取り戻したいと考えている。

このように、MQLは悪徳業者に対して一切の譲歩をしない。

行政はいい仕事をしている--他に何と言えばいいのか。

もちろん、私ではなく、もっと高い給料を払ってくれるはずです。

削除済み  
バシコベッツはまだ現役ですか？
 
Vladimir Baskakov:
バシコベッツはまだ現役ですか？

今週は終了しました。


削除済み  
Vasiliy Pushkaryov:

今週中に完成


ああ、美しい。似非ブローカーは役に立たなかったし。
 
彼は、美しい歴史を持つ新しいシグナルを持とうとしている。 彼が加入者からお金を引き出したので、これを閉じる頃合いだった。少なくとも3年間の完璧な取引履歴を持つBashkovtsevsからの別の美しいシグナルを待っています :-)) 入金の準備をしてください :-)))
削除済み  
Maksim Korotkiy:
彼は、美しい歴史を持つ新しいシグナルを持とうとしている。 彼が加入者からお金を引き出したので、これを閉じる頃合いだった。少なくとも3年間の完璧な取引履歴を持つBashkovtsevsからの別の美しいシグナルを待っています :-)) 入金の準備をしてください :-)))
個人的なメッセージで「どうやって履歴をきれいにするんですか？
 
Maksim Korotkiy:
彼は、美しい歴史を持つ新しいシグナルを持とうとしている。 彼が加入者からお金を引き出したので、これを閉じる頃合いだった。少なくとも3年間の完璧な取引履歴を持つBashkovtsevsからの別の美しいシグナルを待っています :-)) 入金の準備をしてください :-)))
楽しみにしています。何が出てくるか、非常に興味深い。
 

もう一つの利益


 

取引スタイルが変わった、モニタリング前の履歴は統計の計算から除外している。

このようなものが、一部の信号で出現しているのです。

 
Boris Gulikov:

どうしたんだ？典型的な詐欺師のセントアカウント。

は、だいぶ前にスレッドに登っていたのですが、ちょうど購読者が漏れているような状態でした。

1...189190191192193194195196197198199200201202203...230
新しいコメント