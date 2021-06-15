登録者数1200人!!! - ページ 196 1...189190191192193194195196197198199200201202203...230 新しいコメント Fast235 2019.12.06 18:25 #1951 EgorKim: これらは、いつものボットです。 すなわち、ある人がここでたくさんのアカウントを作り、自分のアカウントに入金し、自分のシグナルを購読する。 その人は、自分が～30％の損をしていることを知っている。 しかし、彼は自分のシグナルに人を誘い込み、お金を取り戻したいと考えている。 このように、MQLは悪徳業者に対して一切の譲歩をしない。 行政はいい仕事をしている--他に何と言えばいいのか。 もちろん、私ではなく、もっと高い給料を払ってくれるはずです。 削除済み 2019.12.07 13:44 #1952 バシコベッツはまだ現役ですか？ Vasiliy Pushkaryov 2019.12.07 18:30 #1953 Vladimir Baskakov: バシコベッツはまだ現役ですか？ 今週は終了しました。 削除済み 2019.12.07 21:03 #1954 Vasiliy Pushkaryov: 今週中に完成 ああ、美しい。似非ブローカーは役に立たなかったし。 Maksim Korotkiy 2019.12.07 21:53 #1955 彼は、美しい歴史を持つ新しいシグナルを持とうとしている。 彼が加入者からお金を引き出したので、これを閉じる頃合いだった。少なくとも3年間の完璧な取引履歴を持つBashkovtsevsからの別の美しいシグナルを待っています :-)) 入金の準備をしてください :-))) 削除済み 2019.12.07 22:05 #1956 Maksim Korotkiy: 彼は、美しい歴史を持つ新しいシグナルを持とうとしている。 彼が加入者からお金を引き出したので、これを閉じる頃合いだった。少なくとも3年間の完璧な取引履歴を持つBashkovtsevsからの別の美しいシグナルを待っています :-)) 入金の準備をしてください :-))) 個人的なメッセージで「どうやって履歴をきれいにするんですか？ Vladimir Tkach 2019.12.08 07:36 #1957 Maksim Korotkiy: 彼は、美しい歴史を持つ新しいシグナルを持とうとしている。 彼が加入者からお金を引き出したので、これを閉じる頃合いだった。少なくとも3年間の完璧な取引履歴を持つBashkovtsevsからの別の美しいシグナルを待っています :-)) 入金の準備をしてください :-))) 楽しみにしています。何が出てくるか、非常に興味深い。 Ivan Butko 2019.12.08 23:47 #1958 もう一つの利益 Yury Lemeshev 2019.12.10 17:43 #1959 取引スタイルが変わった、モニタリング前の履歴は統計の計算から除外している。 このようなものが、一部の信号で出現しているのです。 Fast235 2019.12.10 17:57 #1960 Boris Gulikov: どうしたんだ？典型的な詐欺師のセントアカウント。 は、だいぶ前にスレッドに登っていたのですが、ちょうど購読者が漏れているような状態でした。 1...189190191192193194195196197198199200201202203...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これらは、いつものボットです。
すなわち、ある人がここでたくさんのアカウントを作り、自分のアカウントに入金し、自分のシグナルを購読する。
その人は、自分が～30％の損をしていることを知っている。
しかし、彼は自分のシグナルに人を誘い込み、お金を取り戻したいと考えている。
このように、MQLは悪徳業者に対して一切の譲歩をしない。
行政はいい仕事をしている--他に何と言えばいいのか。
もちろん、私ではなく、もっと高い給料を払ってくれるはずです。
バシコベッツはまだ現役ですか？
今週は終了しました。
今週中に完成
彼は、美しい歴史を持つ新しいシグナルを持とうとしている。 彼が加入者からお金を引き出したので、これを閉じる頃合いだった。少なくとも3年間の完璧な取引履歴を持つBashkovtsevsからの別の美しいシグナルを待っています :-)) 入金の準備をしてください :-)))
彼は、美しい歴史を持つ新しいシグナルを持とうとしている。 彼が加入者からお金を引き出したので、これを閉じる頃合いだった。少なくとも3年間の完璧な取引履歴を持つBashkovtsevsからの別の美しいシグナルを待っています :-)) 入金の準備をしてください :-)))
もう一つの利益
取引スタイルが変わった、モニタリング前の履歴は統計の計算から除外している。
このようなものが、一部の信号で出現しているのです。
どうしたんだ？典型的な詐欺師のセントアカウント。
は、だいぶ前にスレッドに登っていたのですが、ちょうど購読者が漏れているような状態でした。