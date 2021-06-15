登録者数1200人!!! - ページ 193

新しいコメント
 
Vladimir Baskakov:
さすが初歩的、陰謀はない

ウワーン))

 

シグナルが正常にコピーされるためには、プロバイダーの平均トレードサイズはどれくらいにすべきでしょうか？

平均トレードサイズが10pips以下だと、まずいでしょうか？


また、このスリッページは何を意味するのでしょうか？



4桁 でpips単位ですか？
0.1って4桁のポイントの0.1？

削除済み  
multiplicator:

シグナルが正常にコピーされるために、プロバイダーの平均取引サイズはどうあるべきでしょうか？

平均トレードサイズが10pips以下だと、もうダメなんでしょうか？


また、このスリッページは何を意味するのでしょうか？



は4桁でpips単位ですか？
0.1って4桁のポイントの0.1？

スキャルパーシグナルはコピーする価値はない。一度にロボットをアカウントに入れるのは簡単なんです。

50（より良い65）pipsからのシグナルは、最小値が「ストライプ」で、引っ張られています。シグナルは、myfxbookから実行することができ、シグナルが表示されます。

これらのバーは緑色で、最初に0.00があることが理想的です。そして、それぞれの楽器に対して。ブローカー」をクリックすると、値を持つ「商品」のリストがポップアップ表示されます。

経験則では、そこの数値が小さいほど良い。- より正確に（結果を）「コピー」することができます。

P.S. 数字の意味は？取引にかかる "余分な手数料 "を計算する...

 
jori77:

スキャルパーシグナルはコピーする価値はない。一度にロボットをアカウントに入れるのは簡単なんです。

50（より良い65）pipsからのシグナルは、最小値が「ストライプ」で、引っ張られています。シグナルは、myfxbookを通して実行することができ、シグナルが表示されます。

これらのバーは緑色で、最初に0.00があることが理想的です。そして、それぞれの楽器に対して。ブローカー」をクリックすると、値を持つ「商品」のリストがポップアップ表示されます。

経験則では、そこの数値が小さいほど良い。- より正確に（結果を）「コピー」することができます。

P.S. 数字の意味は？取引にかかる "余分な手数料 "を計算する...

このポイントは4桁 なのか5桁なのか？

0.1って、4桁なんですね。

 
jori77:


これらのバーは緑色で、最初に0.00があることが理想的です。そして、それぞれの楽器に対して。ブローカー」をクリックすると、「商品」のリストとその数値がポップアップ表示されます。

経験則では、そこの数値が小さいほど良い。- より正確に（結果を）「コピー」することができます。

P.S. 数字の意味は？取引にかかる "余分な手数料 "を計算する...

また、これらの数値はどのように作成されているのでしょうか？

このシグナルの契約者のブローカーを見て、契約者がどのようなスリッページを持っているかを見ているのでしょうか？

 
jori77:

myfxbookを通じて追加シグナルを実行することができますので、そちらをご覧ください。

どういう意味ですか？"myfxbookで実行"？

削除済み  
multiplicator:

どうですか？"myfxbookで実行する"？

著者がそこで信号をモニターしていない場合 - そこで信号をアップロードするように依頼します。

 
jori77:

myfxbookを通じて追加シグナルを実行することができますので、そちらを ご覧ください。

どういうことですか？

削除済み  
multiplicator:

スリッページの貢献度、この数値はどのように形成されているのでしょうか？

は、このシグナルの加入者のブローカーを見て、加入者のスリッページを見る？

"価格 "というのは、私にとっては閉ざされた質問なんです。私にとっては、すべての「ニュアンス」を考慮した上で、最終的な結果を見ることの方が重要なのです。

もし、正確に結果を知りたいのであれば、次のように行動するのがよいでしょう そして、それを考慮に入れてください：

P.S. もし「価格設定」なら、それは私が決めることではありません ;)

削除済み  
jori77:

"価格 "というのは、私にとって閉ざされた質問なんです。私にとっては、すべての「ニュアンス」を考慮した上で、最終的な結果を見ることの方が重要なのです。

もし、正確に結果を知りたいのであれば、次のように行動するのがよいでしょう そして、それを考慮に入れてください：

P.S. "価格 "については、それは私次第ではありません;)

価格設定とは
1...186187188189190191192193194195196197198199200...230
新しいコメント