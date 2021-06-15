登録者数1200人!!! - ページ 193 1...186187188189190191192193194195196197198199200...230 新しいコメント Aleksandr Katkovskiy 2019.11.29 17:32 #1921 Vladimir Baskakov: さすが初歩的、陰謀はない ウワーン)) multiplicator 2019.12.03 08:09 #1922 シグナルが正常にコピーされるためには、プロバイダーの平均トレードサイズはどれくらいにすべきでしょうか？ 平均トレードサイズが10pips以下だと、まずいでしょうか？ また、このスリッページは何を意味するのでしょうか？ は4桁 でpips単位ですか？ 0.1って4桁のポイントの0.1？ 削除済み 2019.12.03 08:19 #1923 multiplicator: シグナルが正常にコピーされるために、プロバイダーの平均取引サイズはどうあるべきでしょうか？ 平均トレードサイズが10pips以下だと、もうダメなんでしょうか？ また、このスリッページは何を意味するのでしょうか？ は4桁でpips単位ですか？ 0.1って4桁のポイントの0.1？ スキャルパーシグナルはコピーする価値はない。一度にロボットをアカウントに入れるのは簡単なんです。 50（より良い65）pipsからのシグナルは、最小値が「ストライプ」で、引っ張られています。シグナルは、myfxbookから実行することができ、シグナルが表示されます。 これらのバーは緑色で、最初に0.00があることが理想的です。そして、それぞれの楽器に対して。ブローカー」をクリックすると、値を持つ「商品」のリストがポップアップ表示されます。 経験則では、そこの数値が小さいほど良い。- より正確に（結果を）「コピー」することができます。 P.S. 数字の意味は？取引にかかる "余分な手数料 "を計算する... multiplicator 2019.12.03 08:30 #1924 jori77:スキャルパーシグナルはコピーする価値はない。一度にロボットをアカウントに入れるのは簡単なんです。 50（より良い65）pipsからのシグナルは、最小値が「ストライプ」で、引っ張られています。シグナルは、myfxbookを通して実行することができ、シグナルが表示されます。これらのバーは緑色で、最初に0.00があることが理想的です。そして、それぞれの楽器に対して。ブローカー」をクリックすると、値を持つ「商品」のリストがポップアップ表示されます。経験則では、そこの数値が小さいほど良い。- より正確に（結果を）「コピー」することができます。P.S. 数字の意味は？取引にかかる "余分な手数料 "を計算する... このポイントは4桁 なのか5桁なのか？ 0.1って、4桁なんですね。 multiplicator 2019.12.03 08:33 #1925 jori77: これらのバーは緑色で、最初に0.00があることが理想的です。そして、それぞれの楽器に対して。ブローカー」をクリックすると、「商品」のリストとその数値がポップアップ表示されます。 経験則では、そこの数値が小さいほど良い。- より正確に（結果を）「コピー」することができます。 P.S. 数字の意味は？取引にかかる "余分な手数料 "を計算する... また、これらの数値はどのように作成されているのでしょうか？ このシグナルの契約者のブローカーを見て、契約者がどのようなスリッページを持っているかを見ているのでしょうか？ multiplicator 2019.12.03 08:34 #1926 jori77: myfxbookを通じて追加シグナルを実行することができますので、そちらをご覧ください。 どういう意味ですか？"myfxbookで実行"？ 削除済み 2019.12.03 08:37 #1927 multiplicator: どうですか？"myfxbookで実行する"？ 著者がそこで信号をモニターしていない場合 - そこで信号をアップロードするように依頼します。 multiplicator 2019.12.03 08:42 #1928 jori77: myfxbookを通じて追加シグナルを実行することができますので、そちらを ご覧ください。 どういうことですか？ 削除済み 2019.12.03 08:44 #1929 multiplicator: スリッページの貢献度、この数値はどのように形成されているのでしょうか？ は、このシグナルの加入者のブローカーを見て、加入者のスリッページを見る？ "価格 "というのは、私にとっては閉ざされた質問なんです。私にとっては、すべての「ニュアンス」を考慮した上で、最終的な結果を見ることの方が重要なのです。 もし、正確に結果を知りたいのであれば、次のように行動するのがよいでしょう#1924 そして、それを考慮に入れてください：#182 P.S. もし「価格設定」なら、それは私が決めることではありません ;) 削除済み 2019.12.03 08:56 #1930 jori77: "価格 "というのは、私にとって閉ざされた質問なんです。私にとっては、すべての「ニュアンス」を考慮した上で、最終的な結果を見ることの方が重要なのです。 もし、正確に結果を知りたいのであれば、次のように行動するのがよいでしょう#1924 そして、それを考慮に入れてください：#182 P.S. "価格 "については、それは私次第ではありません;) 価格設定とは 1...186187188189190191192193194195196197198199200...230 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
さすが初歩的、陰謀はない
ウワーン))
シグナルが正常にコピーされるためには、プロバイダーの平均トレードサイズはどれくらいにすべきでしょうか？
平均トレードサイズが10pips以下だと、まずいでしょうか？
また、このスリッページは何を意味するのでしょうか？
は4桁 でpips単位ですか？
0.1って4桁のポイントの0.1？
スキャルパーシグナルはコピーする価値はない。一度にロボットをアカウントに入れるのは簡単なんです。
50（より良い65）pipsからのシグナルは、最小値が「ストライプ」で、引っ張られています。シグナルは、myfxbookから実行することができ、シグナルが表示されます。
これらのバーは緑色で、最初に0.00があることが理想的です。そして、それぞれの楽器に対して。ブローカー」をクリックすると、値を持つ「商品」のリストがポップアップ表示されます。
経験則では、そこの数値が小さいほど良い。- より正確に（結果を）「コピー」することができます。
P.S. 数字の意味は？取引にかかる "余分な手数料 "を計算する...
このポイントは4桁 なのか5桁なのか？
0.1って、4桁なんですね。
また、これらの数値はどのように作成されているのでしょうか？
このシグナルの契約者のブローカーを見て、契約者がどのようなスリッページを持っているかを見ているのでしょうか？
スリッページの貢献度、この数値はどのように形成されているのでしょうか？
は、このシグナルの加入者のブローカーを見て、加入者のスリッページを見る？
"価格 "というのは、私にとっては閉ざされた質問なんです。私にとっては、すべての「ニュアンス」を考慮した上で、最終的な結果を見ることの方が重要なのです。
もし、正確に結果を知りたいのであれば、次のように行動するのがよいでしょう#1924 そして、それを考慮に入れてください：#182
P.S. もし「価格設定」なら、それは私が決めることではありません ;)
