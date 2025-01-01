MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計負の二項分布MathMomentsNegativeBinomial
- MathProbabilityDensityNegativeBinomial
- MathCumulativeDistributionNegativeBinomial
- MathQuantileNegativeBinomial
- MathRandomNegativeBinomial
- MathMomentsNegativeBinomial
MathMomentsNegativeBinomial
パラメータr、pを使用して、負の二項分布の最初の4次のモーメントの理論的数値を計算します。
|
double MathMomentsNegativeBinomial(
パラメータ
r
[in] 成功したテストの数
p
[in] 成功率
mean
[out] 平均値を取得するための変数
variance
[out] 分散を取得するための変数
skewness
[out] 歪みを取得するための変数
kurtosis
[out] 尖度を取得するための変数
error_code
[out] エラーコードを取得するための変数
戻り値
モーメントの計算が成功した場合はtrue、そうでない場合はfalseを返します。