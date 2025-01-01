MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションISet<T>ExceptWith
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
ExceptWith
現在のコレクションと渡されたコレクション（配列）の差集合操作を生成します。現在のコレクション（配列）から指定されたコレクション（配列）に存在するすべての要素を削除します。
ICollection<T>インターフェイスを実装するコレクションを扱うためのバージョン：
|
void ExceptWith(
配列を扱うためのバージョン：
|
void ExceptWith(
パラメータ
*collection
[in] 現在の集合との差が計算されるコレクション
&collection[]
[in] 現在の集合との差が計算される配列
注意事項
結果は現在のコレクション（配列）に書き込まれます。