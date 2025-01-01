ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CArrayStep 

Step

配列のステップ増分サイズを設定します。

bool  Step(
  int  step      // ステップ
  ）

パラメータ

step

[in]  配列の新しいステップ増分サイズ

戻り値

成功の場合は true、ゼロ以下のステップを確立しようとする試みがあった場合は false

例:

//--- CArray::Step(int) の例
#include <Arrays\Array.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CArray *array=new CArray;
  //---
  if(array==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- サイズ変更のステップを設定する
  bool result=array.Step(1024);
  //--- 配列を使用する
  //--- ...
  //--- 配列を削除する
  delete array;
 }