配列のステップ増分サイズを設定します。 bool Step( int step // ステップ ） パラメータ step [in] 配列の新しいステップ増分サイズ 戻り値 成功の場合は true、ゼロ以下のステップを確立しようとする試みがあった場合は false 例: //--- CArray::Step(int) の例 #include <Arrays\Array.mqh> //--- void OnStart() { CArray *array=new CArray; //--- if(array==NULL) { printf("Object create error"); return; } //--- サイズ変更のステップを設定する bool result=array.Step(1024); //--- 配列を使用する //--- ... //--- 配列を削除する delete array; }