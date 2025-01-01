//--- CArray::Step(int) の例

#include <Arrays\Array.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArray *array=new CArray;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- サイズ変更のステップを設定する

bool result=array.Step(1024);

//--- 配列を使用する

//--- ...

//--- 配列を削除する

delete array;

}