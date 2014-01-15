O indicador técnico Momentum mede a variação de preço de um instrumento financeiro em determinado intervalo de tempo. Momentum é calculado através da razão entre o preço de hoje em relação ao preço de períodos atrás.

Este indicador demonstra com uma cor o sentimento do momento acima/abaixo do "level line". O parâmetro de entrada adicional "level line" serve para calcular a cor da operação.



