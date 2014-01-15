Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Momentum Color Fill - indicador para MetaTrader 5
1791
O indicador técnico Momentum mede a variação de preço de um instrumento financeiro em determinado intervalo de tempo. Momentum é calculado através da razão entre o preço de hoje em relação ao preço de períodos atrás.
Este indicador demonstra com uma cor o sentimento do momento acima/abaixo do "level line". O parâmetro de entrada adicional "level line" serve para calcular a cor da operação.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/934
