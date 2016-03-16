無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DemoBufferPattern - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1750
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
Candles + Fractals + ZigzagColor + ColorMaLineのバッファパターンをデモするインディケータです。
下記の描画スタイルが使われます。
//+------------------------------------------------------------------+ //| カスタムインディケータ初期化関数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- インディケータをバッファマッピング SetIndexBuffer( 0,P1B1,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 1,P1B2,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 2,P1B3,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 3,P1B4,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 4,P1BC,INDICATOR_COLOR_INDEX); SetIndexBuffer( 5,P2B1,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 6,P3B1,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 7,P4B1,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 8,P4B2,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 9,P4BC,INDICATOR_COLOR_INDEX); SetIndexBuffer(10,P5B1,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(11,P5BC,INDICATOR_COLOR_INDEX); //--- 中間計算用の補助的バッファ SetIndexBuffer(12,P4M1,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer(13,P4M2,INDICATOR_CALCULATIONS); //--- すべての表示されるバッファの後に配置される必要がありますが、またはそうでなければ...ご自分でお試しください //--- ARROW PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,217); PlotIndexSetInteger(2,PLOT_ARROW,218); PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW_SHIFT,-iArrowShift); PlotIndexSetInteger(2,PLOT_ARROW_SHIFT,iArrowShift); PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE); PlotIndexSetDouble(2,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE); //--- ZIGZAG PlotIndexSetDouble(3,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0); //--- MA maHandle=iMA(Symbol(),0,ExtPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| カスタムインディケータ反復関数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime& time[], const double& open[], const double& high[], const double& low[], const double& close[], const long& tick_volume[], const long& volume[], const int& spread[]) { //--- CalcCandles(rates_total,prev_calculated,open,high,low,close); CalcFractal(rates_total,prev_calculated,high,low,P2B1,P3B1); CalcZigzag (rates_total,prev_calculated,high,low,P4B1,P4B2,P4BC,P4M1,P4M2); CalcColorMA(rates_total,prev_calculated,P5B1,P5BC); //--- 次の呼び出しのためのprev_calculatedの返し値 return(rates_total); }
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/88
上下インディケータ
このインディケータは、市場のアクティビィーを確認することができます。取引セッションインディケータ
このインディケータはDRAW_FILLINGバッファに基づいています。入力パラメータはなく、TimeTradeServer()およびTimeGMT() 関数が使われます。
色付きパラボリックSAR
パラボリックSARに色を加えました。WoodiesCCI
WoodieのCCI取引ストラテジーのインディケータ