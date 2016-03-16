コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

DemoBufferPattern - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビュー:
1750
評価:
(34)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容

Candles + Fractals + ZigzagColor + ColorMaLineのバッファパターンをデモするインディケータです。

下記の描画スタイルが使われます。

//+------------------------------------------------------------------+
//| カスタムインディケータ初期化関数                                  　　|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- インディケータをバッファマッピング
   SetIndexBuffer( 0,P1B1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer( 1,P1B2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer( 2,P1B3,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer( 3,P1B4,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer( 4,P1BC,INDICATOR_COLOR_INDEX);
   SetIndexBuffer( 5,P2B1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer( 6,P3B1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer( 7,P4B1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer( 8,P4B2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer( 9,P4BC,INDICATOR_COLOR_INDEX);
   SetIndexBuffer(10,P5B1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(11,P5BC,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- 中間計算用の補助的バッファ
   SetIndexBuffer(12,P4M1,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(13,P4M2,INDICATOR_CALCULATIONS);
//--- すべての表示されるバッファの後に配置される必要がありますが、またはそうでなければ...ご自分でお試しください

//--- ARROW
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,217);
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_ARROW,218);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW_SHIFT,-iArrowShift);
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_ARROW_SHIFT,iArrowShift);
   PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);
   PlotIndexSetDouble(2,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);
//--- ZIGZAG
   PlotIndexSetDouble(3,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
//--- MA
   maHandle=iMA(Symbol(),0,ExtPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| カスタムインディケータ反復関数                                  　　　|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
  {
//---
   CalcCandles(rates_total,prev_calculated,open,high,low,close);
   CalcFractal(rates_total,prev_calculated,high,low,P2B1,P3B1);
   CalcZigzag (rates_total,prev_calculated,high,low,P4B1,P4B2,P4BC,P4M1,P4M2);
   CalcColorMA(rates_total,prev_calculated,P5B1,P5BC);
//--- 次の呼び出しのためのprev_calculatedの返し値
   return(rates_total);
  }

DemoBufferPatternインディケータ

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/88

