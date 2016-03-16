コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TimerClosingPeriod v.2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

\MQL5\Indicators\TimerClosingPeriodV2\
内容

TimeClosingPeriod インディケータの更新版

新しいバーの形成時に取引トレーダーに有用です。現在のバーの完成までに残された時間をプロットします。期間がH1よりも小さい場合、時間足の完成までに残された時間もプロットします。

最後の秒では、入力パラメータで指定された音声ファイルを再生します。音声は無効にできます。

TimerClosingPeriod v.2

CTimerクラスは書き直され、新しい音声とマウス制御メソッドが追加されました。

インディケータの両ファイルは同じフォルダに配置される必要があります。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/84

