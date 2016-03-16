コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Price_Channel - MetaTrader 5のためのインディケータ

Alexandr Bryzgalov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1316
評価:
(34)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

これは、直近のn個のバーの最大値と最小値の価格（および平均値）を示す、よく知られたインディケータです。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/85

TimerClosingPeriod v.2 TimerClosingPeriod v.2

これはTimeClosingPeriodインディケータの更新版で、現在のバーの完成までに残された時間をプロットします。最後の秒では、入力パラメータで指定された音声ファイルを再生します。

sChartsSynchroScroll sChartsSynchroScroll

このスクリプトは、クライアント端末で開かれたすべてのチャートの同期スクロールを提供します。

取引セッションインディケータ 取引セッションインディケータ

このインディケータはDRAW_FILLINGバッファに基づいています。入力パラメータはなく、TimeTradeServer()およびTimeGMT() 関数が使われます。

上下インディケータ 上下インディケータ

このインディケータは、市場のアクティビィーを確認することができます。