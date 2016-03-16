無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Price_Channel - MetaTrader 5のためのインディケータ
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
内容
これは、直近のn個のバーの最大値と最小値の価格（および平均値）を示す、よく知られたインディケータです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/85
