上下インディケータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
このインディケータは、市場のアクティビィーを確認することができます。
インディケータは一次元でローソク足を表示します。色は、自動的に現在のティックのボリュームに適応されます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/87
