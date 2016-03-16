コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

上下インディケータ - MetaTrader 5のためのインディケータ

内容

このインディケータは、市場のアクティビィーを確認することができます。

インディケータは一次元でローソク足を表示します。色は、自動的に現在のティックのボリュームに適応されます。

上下インディケータ

上下インディケータ


