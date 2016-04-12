無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BobokusFibo - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1364
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: 不明
インディケータBobokusFibo。インディケータSpudFiboの修正版です。
インディケータBobokusFibo。インディケータSpudFiboの修正版です。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7984
Pipsing_Setup_Buy_Sell
早い準備と手動での新規注文発注の為の3つのスクリプトです。Fractals
フラクタル（英：Fractals）は、ビルウィリアムズ氏のトレードルールにある5つのインジケーターの内の1つです。 底と天井を発見するツールです。
SpudFibo
インディケータSpudFiboNonLagZigZag_v2
インディケータ NonLagZigZag_v2