CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BobokusFibo - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1303
Avaliação:
(7)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Аutor: не указан

Indicador BobokusFibo. Uma versão modificada do indicador SpudFibo.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7984

Pipsing_Setup_Buy_Sell Pipsing_Setup_Buy_Sell

Três scripts para preparação rápida e colocação manual das ordens de negociação.

SUPRESMultiFrame SUPRESMultiFrame

The indicator draws levels interestingly, especially on the smaller timeframes.

T3_DPO-v1 T3_DPO-v1

It uses a detrender based on a Т3 filter, and the "moment" is the price at the closing of the bar.

SpudFibo SpudFibo

Indicador SpudFibo.