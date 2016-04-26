Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
BobokusFibo - indicador para MetaTrader 4
Аutor: не указан
Indicador BobokusFibo. Uma versão modificada do indicador SpudFibo.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7984
The indicator draws levels interestingly, especially on the smaller timeframes.