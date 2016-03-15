無料でロボットをダウンロードする方法を見る
制作者: Strategybuilderfx members
エキスパートアドバイザstarter_v6modです。インディケータEMAAngleZeroをベースにしたEAです。
エキスパートアドバイザstarter_v6modです。インディケータEMAAngleZeroをベースにしたEAです。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7605
