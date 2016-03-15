コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Starter_v6mod. - MetaTrader 4のためのエキスパート

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1273
評価:
(3)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Strategybuilderfx members

エキスパートアドバイザstarter_v6modです。インディケータEMAAngleZeroをベースにしたEAです。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7605

StrategyTester Ea StrategyTester Ea

エキスパートアドバイザStrategyTester Ea

Suffic369 Suffic369

エキスパートアドバイザsuffic369

Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD

エキスパートアドバイザSteve Cartwright Trader Camel CCI MACD

Close Orders Close Orders

全ての通貨ペアで未執行注文を一括決済し、または全ての指値注文を一括削除します。