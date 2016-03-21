Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Starter_v6mod. - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 813
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Strategybuilderfx members
Berater Starter v6mod. Nutzt den EMA Angle Zero Indikator.
Berater Starter v6mod. Nutzt den EMA Angle Zero Indikator.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7605
StrategyTester Ea
Berater StrategyTester Ea.Suffic369
Berater suffic369.
Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD
Berater Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD.Close Orders
Schließt alle offenen und schwebenden Aufträge, aller Währungen, in verschiedenen Szenarien. Slippage für die offenen Aufträge wird anhand der einzelnen Währungen errechnet. Wählen Sie nur ein Szenario für die Ausführung. Das Skript arbeitet den zu erst gewählten Menüpunkt ab.