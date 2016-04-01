Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Starter_v6mod. - expert para MetaTrader 4
Autor: membros do Strategybuilderfx
EA Starter v6mod. Utiliza o indicador EMA Angle Zero.
EA Starter v6mod. Utiliza o indicador EMA Angle Zero.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7605
StrategyTester Ea
EA StrategyTester Ea.Suffic369
EA suffic369.
Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD
EA Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD.Close Orders
Feche todas as múltiplas ordens dos pares em aberto e cancele as ordens pendentes de acordo com vários cenários. O desvio para as ordens em aberto é calculado para cada moeda. Escolha apenas um cenário por visita, o script processa o primeiro item do menu selecionado.