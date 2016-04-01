CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Starter_v6mod. - expert para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
763
Avaliação:
(3)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: membros do Strategybuilderfx

EA Starter v6mod. Utiliza o indicador EMA Angle Zero.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7605

StrategyTester Ea StrategyTester Ea

EA StrategyTester Ea.

Suffic369 Suffic369

EA suffic369.

Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD

EA Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD.

Close Orders Close Orders

Feche todas as múltiplas ordens dos pares em aberto e cancele as ordens pendentes de acordo com vários cenários. O desvio para as ordens em aberto é calculado para cada moeda. Escolha apenas um cenário por visita, o script processa o primeiro item do menu selecionado.