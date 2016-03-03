コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Tick_on_Chart - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor
ビュー:
940
評価:
(2)
パブリッシュ済み:
制作者: 不明

Tick on Chartというティックインジケータです。




MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7533

