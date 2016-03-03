無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TrendEnvelopes_v1 - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: igorad
このインディケータは、トレンドを表示します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7535
