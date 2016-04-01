CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Tick_on_Chart - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
954
Avaliação:
(2)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: não especificado

Indicator de Ticks Tick on Chart.




Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7533

T3MAopt T3MAopt

Indicador T3 MAopt.

SuperSR 6 SuperSR 6

Indicador SuperSR 6.

Médias Móveis, MA Médias Móveis, MA

O indicador Média Móveis exibe a média do preço de um ativo para um determinado período de tempo.

TrendEnvelopes_v1 TrendEnvelopes_v1

O indicador que exibe uma tendência.