私たちのファンページに参加してください
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
RPoint - MetaTrader 4のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Aborigen
Xポイントのリバースでマーキングします。
Xポイントのリバースでマーキングします。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7531
