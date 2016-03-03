コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MBKAsctrend3times - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
886
評価:
(2)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: matt kennel

インディケータMBK Asctrend 3times


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7516

MarketHoursShade_v01 MarketHoursShade_v01

インディケータMarket Hours Shade v01

Elders Safe Zone Elders Safe Zone

インディケータElders Safe Zone

Mouteki Mouteki

最後の2つの極値に基づいてトレンドラインを形成するインジケータです。

Past regression deviated Past regression deviated

インディケータPast regression deviated.