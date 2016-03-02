コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

インディケータFrama - MetaTrader 4のためのインディケータ

このインディケータは、ジョン・エーラスによって開発されたフラクタル適応型移動平均 をベースにしています。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7425

