Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SilverTrend_Signal - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9631
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Ramdass - Conversion only
Индикатор Silver Trend Signal.
Индикатор Silver Trend Signal.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7361
StepMA_v6
Индикатор торговой системы pabloski.SmPriceBend-T01
Индикатор первой производной изменения цены или попросту индикатор скорости и знака тренда.
Signal Bars
Этот индикатор показывает тренд с мелких таймингов до Н4.Schaff Trend Cycle
Индикатор Schaff Trend Cycle.