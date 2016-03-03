コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Signals - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
1172
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
制作者: Nick Bilak

FXのテクニカル分析を行い、十分な情報に基づいた正しい決定をするために時間を確保できない方におすすめです。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7123

