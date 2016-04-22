Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Signals - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: Nick Bilak
Eine Lösung für diejenigen, die nicht viel Zeit haben, die aktuelle Situation auf dem Forex-Markt zu analysieren und richtige und sichere Entscheidungen treffen wollen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7123
Lsma
Das LSMA wird für die Bestätigung von "counter-trend" Signale verwendet.Range
Der Bereichsindikator zeigt den Index der Bereichsausdehnung, er ist ein Oszillator zur Marktberechnung.
Custom MACD
Zeigt die Differenz zwischen den lang-und kurzfristigen Marktstimmung in Bezug auf den Preis.DayImpuls
Einfacher Indikator mit großem Potenzial für die Analyse von Daten und deren Verwendung.