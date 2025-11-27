MetaTrader 5用のシンプルで効果的なシグナルインディケータ。





このインディケータは、トレンドフォローのシグナルを識別するために、RSIと移動平均 (MA)という2つの古典的なツールを組み合わせています。このインジケータは、クリーンで、再描画しないビジュアルツールとして設計されており、マニュアルトレーダーやシグナルソースとして最適です。

Expert Advisor (EA)のシグナルソースとしても最適です。













ストラテジーロジック





このインディケータは、両方の条件が満たされた場合にのみ矢印を表示します：





買いシグナル（青矢印）：

1.終値が移動平均線を上回っている(上昇トレンドを確認)。

2.RSI値がレベル50を超えている(強気のモメンタムを確認)。





売りシグナル（赤矢印）：

1.終値が移動平均線より下にある（下降トレンドを確認）。

2.RSI値がレベル50より下にある（弱気のモメンタムを確認）。





特徴





- クリーンでコメントされたコード。

- すべてのパラメータ（RSI期間、MA期間）は入力で完全に調整可能。

- シグナルに標準MT5バッファを使用（EAのiCustom()での使用に最適）。