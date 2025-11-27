コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

RSI MA Signal Indicator - MetaTrader 5のためのインディケータ

MetaTrader 5用のシンプルで効果的なシグナルインディケータ。

このインディケータは、トレンドフォローのシグナルを識別するために、RSIと移動平均 (MA)という2つの古典的なツールを組み合わせています。このインジケータは、クリーンで、再描画しないビジュアルツールとして設計されており、マニュアルトレーダーやシグナルソースとして最適です。
Expert Advisor (EA)のシグナルソースとしても最適です。



ストラテジーロジック

このインディケータは、両方の条件が満たされた場合にのみ矢印を表示します：

買いシグナル（青矢印）：
1.終値が移動平均線を上回っている(上昇トレンドを確認)。
2.RSI値がレベル50を超えている(強気のモメンタムを確認)。

売りシグナル（赤矢印）：
1.終値が移動平均線より下にある（下降トレンドを確認）。
2.RSI値がレベル50より下にある（弱気のモメンタムを確認）。

特徴

- クリーンでコメントされたコード。
- すべてのパラメータ（RSI期間、MA期間）は入力で完全に調整可能。
- シグナルに標準MT5バッファを使用（EAのiCustom()での使用に最適）。

