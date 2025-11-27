私たちのファンページに参加してください
RSI MAシグナル・インジケータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
MetaTrader 5用のシンプルで効果的なシグナルインディケータ。
このインディケータは、トレンドフォローのシグナルを識別するため に、RSIと移動平均(MA)という2つの古典的なツールを組み合わせてい ます。このインジケータは、手動取引またはExpert Advisor (EA)のシグナル源として理想的な、クリーンで描画のないビジュアルツールとして設計されています。
EA（エキスパート・アドバイザー）。
ストラテジーロジック
このインディケータは、両方の条件が満たされた場合にのみ矢印を描画します：
買いシグナル（青矢印）：
1.終値が移動平均線の外側(上昇トレンドを確認)。
2.RSIの値が50を上回っている(強気のモメンタムを確認)。
売りシグナル（赤矢印）：
1.終値が移動平均線より低い（下降トレンドを確認）。
2.RSI値が50レベルより低い（弱気のモメンタムを確認）。
特徴
- クリーンでコメントされたコード。
- すべてのパラメータ（RSI期間、MA期間）は入力データで完全にカスタマイズ可能。
- シグナルに標準MT5バッファを使用（EAのiCustom()での使用に最適）。
