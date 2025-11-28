無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ポジション概要 ペア別情報 - MetaTrader 5のためのスクリプト
ダイナミック・ガウス・チャンネル
このインディケータは、支持線と抵抗線を決定するためにガウススムー シングを使用して動的な価格チャネルを構築します。一定期間の高値と安値の平滑化値を計算し、その極値を求め、上値抵抗線 (平滑化した高値の最大値)、下値支持線(平滑化した安値の最小値)、および両者の中間のラインの3本 を表示し、適応的な取引チャネルを形成します。RSI MAシグナル・インジケータ
RSIと移動平均をベースにしたシンプルなシグナルインジケーターです。RSIが50より上/下、価格がMAより上/下にある時、買い/売りの矢印を描画します。
Adaptive Moving Average (AMA)
適応移動平均線は、ノイズの影響を受けにくい移動平均線を作るときに使われ、トレンドを検知する際にラグが最小に抑えられるという特徴を持ちます。Accelerator Oscillator (AC)
アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。