3 way Aroon value calculation - MetaTrader 5のためのスクリプト

このスクリプトは、現在のAroon UpとAroon Downの値を計算する3つの方法を示している：

  • 1つ目は CopyHigh と CopyLow を使う方法。
  • 第 2 の方法は iHighest と iLowest を使う方法。
  • そして最後に、Aroon インジケーターを使用します。このインジケーターはNikolay Kositsinによって 作成され MQL5ライブラリーhttps://www.mql5.com/ja/code/388

    3ウェイ・アロン計算


