無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
3 way Aroon value calculation - MetaTrader 5のためのスクリプト
- ビュー:
- 72
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このスクリプトは、現在のAroon UpとAroon Downの値を計算する3つの方法を示している：
- 1つ目は CopyHigh と CopyLow を使う方法。
- 第 2 の方法は iHighest と iLowest を使う方法。
- そして最後に、Aroon インジケーターを使用します。このインジケーターはNikolay Kositsinによって 作成され 、 MQL5ライブラリーhttps://www.mql5.com/ja/code/388。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/64175
Linear Regression Value
線形回帰指標Close All Orders
CloseAllOrdersは、MetaTrader 5の取引管理を簡素化するために設計された、強力で使いやすいExpert Advisorです。チャートに直接表示される直感的なボタンインターフェイスにより、ワンクリックですべてのマーケットポジションと未決注文を即座に決済することができます。
Tick RSI Adaptive
ティック計算に基づくRSIアダプティブ・インディケーターMovingAverages.mqh Part II
MovingAverages.mqhパートII マルチタイムフレームバージョンは、開発者または収益性の高いトレーダーのために、オリエンテーションのための色を無料でご利用いただけます。 条件付きで提供。 他のマルチタイムフレームインジケータもご利用いただけます。