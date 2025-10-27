Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
3 way Aroon value calculation - Skript für den MetaTrader 5
Dieses Skript zeigt 3 Wege zur Berechnung der aktuellen Aroon Up und Aroon Down Werte:
- 1. Weg durch Verwendung von CopyHigh und CopyLow.
- 2. Weg über iHighest und iLowest.
- Und schließlich über den Aroon-Indikator. Dieser Indikator wurde von Nikolay Kositsin geschrieben und kann von der MQL5-Bibliothek heruntergeladen werden: https: //www.mql5.com/en/code/388.
