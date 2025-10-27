CodeBaseKategorien
Skripte

3 way Aroon value calculation - Skript für den MetaTrader 5

Johan Gerard W Martens
Ansichten:
7
Rating:
(1)
Veröffentlicht:
Dieses Skript zeigt 3 Wege zur Berechnung der aktuellen Aroon Up und Aroon Down Werte:

  • 1. Weg durch Verwendung von CopyHigh und CopyLow.
  • 2. Weg über iHighest und iLowest.
  • Und schließlich über den Aroon-Indikator. Dieser Indikator wurde von Nikolay Kositsin geschrieben und kann von der MQL5-Bibliothek heruntergeladen werden: https: //www.mql5.com/en/code/388.

    3-Wege-Aroon-Berechnung


    Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
    Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/64175

