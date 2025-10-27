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3 way Aroon value calculation - скрипт для MetaTrader 5
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Этот скрипт показывает 3 способа вычисления текущих значений Aroon Up и Aroon Down:
- 1-й способ с помощью CopyHigh и CopyLow.
- 2-й способ с помощью iHighest и iLowest.
- И, наконец, с помощью индикатора Aroon. Этот индикатор, написанный Николаем Косициным, можно скачать из библиотеки MQL5: https: //www.mql5.com/en/code/388.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/64175
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