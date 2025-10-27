CloseAllOrders - это мощный и удобный советник, созданный для упрощения управления торговлей в MetaTrader 5. С помощью интуитивно понятного кнопочного интерфейса прямо на вашем графике вы можете мгновенно закрыть все рыночные позиции и отложенные ордера одним щелчком мыши.

Адаптивный индикатор RSI на основе тиковых расчетов

Этот индикатор строит динамический ценовой канал, используя гауссовское сглаживание для определения линий поддержки и сопротивления. Он вычисляет сглаженные значения цен high и low за заданный период, находит их экстремумы и отображает три линии: верхний уровень сопротивления (максимум сглаженных high), нижний уровень поддержки (минимум сглаженных low) и среднюю линию между ними, формируя адаптивный торговый канал.