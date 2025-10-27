CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

3 way Aroon value calculation - скрипт для MetaTrader 5

Johan Gerard W Martens
Johan Gerard W Martens

Johan Gerard W Martens

For now a hobby, developing Expert Advisors and Indicators. Ultimate goal is to become a fulltime MQL5 developer.
1 код 2 темы 3 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
351
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот скрипт показывает 3 способа вычисления текущих значений Aroon Up и Aroon Down:

  • 1-й способ с помощью CopyHigh и CopyLow.
  • 2-й способ с помощью iHighest и iLowest.
  • И, наконец, с помощью индикатора Aroon. Этот индикатор, написанный Николаем Косициным, можно скачать из библиотеки MQL5: https: //www.mql5.com/en/code/388.

    Трехсторонний расчет Аруна


    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/64175

    Linear Regression Value Linear Regression Value

    Линейная регрессия Показатель стоимости

    Close All Orders Close All Orders

    CloseAllOrders - это мощный и удобный советник, созданный для упрощения управления торговлей в MetaTrader 5. С помощью интуитивно понятного кнопочного интерфейса прямо на вашем графике вы можете мгновенно закрыть все рыночные позиции и отложенные ордера одним щелчком мыши.

    Tick RSI Adaptive Tick RSI Adaptive

    Адаптивный индикатор RSI на основе тиковых расчетов

    Dynamic Gaussian Channel Dynamic Gaussian Channel

    Этот индикатор строит динамический ценовой канал, используя гауссовское сглаживание для определения линий поддержки и сопротивления. Он вычисляет сглаженные значения цен high и low за заданный период, находит их экстремумы и отображает три линии: верхний уровень сопротивления (максимум сглаженных high), нижний уровень поддержки (минимум сглаженных low) и среднюю линию между ними, формируя адаптивный торговый канал.