記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MovingAverages.mqh Part II - MetaTrader 5のためのインディケータ
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MovingAverages.mqhパートII
マルチタイムフレームバージョンは、開発者または収益性の高いトレーダーのために、オリエンテーションのための色を無料でご利用いただけます。
条件付きで提供。
他のマルチタイムフレームインジケータもご利用いただけます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/50427
