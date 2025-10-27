コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Tick RSI Adaptive - MetaTrader 5のためのインディケータ

Conor Mcnamara
81
(7)
このインディケータは、ティックデータを使用してアダプティブRSIを 計算し、高速および低速移動平均とともに別ウィンドウに表示します。計算期間、移動平均の種類、視覚的な設定をカスタマイズするオプショ ンを提供します。

これは、trend laboratoryのRoshが作成した2008年の古いMT4インジケータからの変換ですが、当時は異なるRSIインジケータがロードされていました。

今回はMT5のインストール時に付属するデフォルトのRSIインジケーターを読み込みます。

ティック計算に基づく緩急移動平均を持つRSIを「変換」していると言えます。


以下は、MT5付属のデフォルトRSIとRSIアダプティブとの比較です：

RSI比較

緑色のプロットがティック価格のプロット、青色のプロットが高速RSIライン、赤色のプロットが低速RSIラインです。


