cebe
Komut dosyaları

3 way Aroon value calculation - MetaTrader 5 için komut dosyası

Johan Gerard W Martens
Görüntülemeler:
26
Derecelendirme:
(2)
Yayınlandı:
Zip indir
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Bu kod, mevcut Aroon Yukarı ve Aroon Aşağı değerlerini hesaplamanın 3 yolunu gösterir:

  • CopyHigh ve CopyLow kullanarak 1. yol.
  • iHighest ve iLowest aracılığıyla 2. yol.
  • Ve son olarak Aroon göstergesini kullanarak. Bu gösterge Nikolay Kositsin tarafından yazılmıştır ve MQL5 kütüphanesinden indirilebilir: https: //www.mql5.com/en/code/388.

    3 yollu Aroon Hesaplama


    MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
    Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/64175

