3 way Aroon value calculation - MetaTrader 5 için komut dosyası
Yayınlandı:
Bu kod, mevcut Aroon Yukarı ve Aroon Aşağı değerlerini hesaplamanın 3 yolunu gösterir:
- CopyHigh ve CopyLow kullanarak 1. yol.
- iHighest ve iLowest aracılığıyla 2. yol.
- Ve son olarak Aroon göstergesini kullanarak. Bu gösterge Nikolay Kositsin tarafından yazılmıştır ve MQL5 kütüphanesinden indirilebilir: https: //www.mql5.com/en/code/388.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/64175
