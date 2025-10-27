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3 way Aroon value calculation - MetaTrader 5脚本

Johan Gerard W Martens
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For now a hobby, developing Expert Advisors and Indicators. Ultimate goal is to become a fulltime MQL5 developer.
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该脚本显示了计算当前 Aroon Up 和 Aroon Down 值的 3 种方法：


    3 种阿罗翁计算方法


    由MetaQuotes Ltd译自英文
    原代码： https://www.mql5.com/en/code/64175

    Linear Regression Value Linear Regression Value

    线性回归值指标

    Close All Orders Close All Orders

    CloseAllOrders 是一款功能强大、用户友好的智能交易系统，旨在简化 MetaTrader 5 中的交易管理。通过直接在图表上显示的直观按钮界面，只需点击一下，您就可以立即关闭所有市场仓位和挂单。

    Tick RSI Adaptive Tick RSI Adaptive

    基于刻度计算的 RSI 自适应指标

    MovingAverages.mqh Part II MovingAverages.mqh Part II

    MovingAverages.mqh 第二部分 提供多时间框架版本，带方向颜色，供开发人员或盈利交易者免费使用。 有条件提供。 还提供其他多时间框架指标。