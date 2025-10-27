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3 way Aroon value calculation - MetaTrader 5脚本
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该脚本显示了计算当前 Aroon Up 和 Aroon Down 值的 3 种方法：
- 第一种方法是使用 CopyHigh 和 CopyLow。
- 第二种方法是使用 iHighest 和 iLowest。
- 最后使用 Aroon 指标。该指标由Nikolay Kositsin 编写， 可 从 MQL5 库下载：https://www.mql5.com/zh/code/388。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/64175
Linear Regression Value
线性回归值指标Close All Orders
CloseAllOrders 是一款功能强大、用户友好的智能交易系统，旨在简化 MetaTrader 5 中的交易管理。通过直接在图表上显示的直观按钮界面，只需点击一下，您就可以立即关闭所有市场仓位和挂单。
Tick RSI Adaptive
基于刻度计算的 RSI 自适应指标MovingAverages.mqh Part II
MovingAverages.mqh 第二部分 提供多时间框架版本，带方向颜色，供开发人员或盈利交易者免费使用。 有条件提供。 还提供其他多时间框架指标。