線形回帰の傾き

WaveWeisBarForceは、Weis波動ロジックに基づくカスタムインディケータです。このインジケータは、出来高を方向性のある波(強気または弱気)に蓄積し、強弱レベル付 きのヒストグラムとして表示します。 強気の波:ライトからライムまでの4段階のグリーン 弱気の波:ライトからレッドまでの4段階のレッド WaveMax(白):各波の中で最も出来高の多いバーを表示 WaveClimax(黄):波をまたいで蓄積された記録的な出来高をハイライト このインジケータは、トレーダーが出来高の蓄積と波の強弱によって市場の圧力を視覚化し、日中分析およびスイング分析を改善するのに役立ちます。