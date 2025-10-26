無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Close All Orders - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 75
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
主な特徴
- ビジュアルボタンインターフェイス - チャートに直接表示される使いやすいボタン
- 成行注文の決済 - ワンクリックですべての未決済ポジションを即座に決済
- 未決済注文の削除 - すべての未決済注文（買い/売り指値/逆指値）を一度に削除します。
- 柔軟なオプション - 成行注文、未決済注文、またはその両方を決済することができます。
- リアルタイム表示 - 成行注文と未決済注文の数を表示するライブカウンター
- 確認ダイアログ - 誤操作を防ぐため、注文を決済する前にオプションで安全確認を行うことができます。
- カスタマイズ可能なUI - お好みに合わせてボタンの位置、サイズ、色を調整できます。
- 詳細レポート - 成立した注文と不成立の注文を即座にフィードバック
- エラー処理 - 詳細なロギングによる堅牢なエラー管理
入力パラメーター
ボタンの設定
- ボタンの位置 (X, Y座標)
- ボタンの寸法 (幅、高さ)
- ボタンとテキストのカスタムカラー
クローズ設定：
- 成行注文の決済を有効/無効にする
- 未決注文削除の有効化/無効化
- スリッページの許容範囲
- 確認ダイアログの切り替え
使用方法
- EAを任意のチャートに貼り付ける
- 自動売買を有効にする (Ctrl+E)
- 赤い "CLOSE ALL ORDERS "ボタンをクリックし、全ての注文を決済する。
- 青い "INFO "ボタンをクリックすると、現在の設定と注文数が表示されます。
こんな時に最適
- 緊急退場
- 取引セッションの後始末
- 迅速なポートフォリオ管理
- 高ボラティリティ時のリスク管理
- 複数のポジションを同時に管理するトレーダー
注意
このEAは自動売買を有効にする必要があります。ボタンインターフェースは、複数のメニューをナビゲートすることなく、安全かつ効率的に注文を管理する方法を提供します。
