ポケットに対して
エキスパート

Close All Orders - MetaTrader 5のためのエキスパート

ビュー:
75
評価:
(4)
パブリッシュ済み:
主な特徴

  • ビジュアルボタンインターフェイス - チャートに直接表示される使いやすいボタン
  • 成行注文の決済 - ワンクリックですべての未決済ポジションを即座に決済
  • 未決済注文の削除 - すべての未決済注文（買い/売り指値/逆指値）を一度に削除します。
  • 柔軟なオプション - 成行注文、未決済注文、またはその両方を決済することができます。
  • リアルタイム表示 - 成行注文と未決済注文の数を表示するライブカウンター
  • 確認ダイアログ - 誤操作を防ぐため、注文を決済する前にオプションで安全確認を行うことができます。
  • カスタマイズ可能なUI - お好みに合わせてボタンの位置、サイズ、色を調整できます。
  • 詳細レポート - 成立した注文と不成立の注文を即座にフィードバック
  • エラー処理 - 詳細なロギングによる堅牢なエラー管理


入力パラメーター

ボタンの設定

  • ボタンの位置 (X, Y座標)
  • ボタンの寸法 (幅、高さ)
  • ボタンとテキストのカスタムカラー

クローズ設定：

  • 成行注文の決済を有効/無効にする
  • 未決注文削除の有効化/無効化
  • スリッページの許容範囲
  • 確認ダイアログの切り替え

使用方法

  1. EAを任意のチャートに貼り付ける
  2. 自動売買を有効にする (Ctrl+E)
  3. 赤い "CLOSE ALL ORDERS "ボタンをクリックし、全ての注文を決済する。
  4. 青い "INFO "ボタンをクリックすると、現在の設定と注文数が表示されます。

こんな時に最適

  • 緊急退場
  • 取引セッションの後始末
  • 迅速なポートフォリオ管理
  • 高ボラティリティ時のリスク管理
  • 複数のポジションを同時に管理するトレーダー

注意

このEAは自動売買を有効にする必要があります。ボタンインターフェースは、複数のメニューをナビゲートすることなく、安全かつ効率的に注文を管理する方法を提供します。


