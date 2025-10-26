無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Linear Regression Value - MetaTrader 5のためのインディケータ
古き良き時代」のコーダーたちは、最適化できるコードはすべて最適化しようとしていた。そのような例のひとつが、ライナー回帰計算の最適化だった。mathematics」（私の記憶が正しければ、間違っていたら訂正してください）という名前でコーディングしていたコーダーは、線形回帰値の簡略式を考え出した：3*lwma - 2*sma
そして、lwmaもsmaもいわゆる「ループレスモード」に最適化できるので、それが最適な計算方法として採用され、正しい値が得られるようになった。しかし、この計算には、「通常の」線形回帰値の計算が中間値として持っているものが欠けています：
- 線形回帰切片
- と直線回帰直線の傾き
