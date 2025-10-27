Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Telegram !
Rejoignez notre page de fans
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
3 way Aroon value calculation - script pour MetaTrader 5
- Vues:
- 38
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Ce script montre 3 façons de calculer les valeurs actuelles d'Aroon Up et d'Aroon Down :
- 1ère façon en utilisant CopyHigh et CopyLow.
- 2ème méthode via iHighest et iLowest.
- Et enfin en utilisant l'indicateur Aroon. Cet indicateur a été écrit par Nikolay Kositsin et peut être téléchargé à partir de la bibliothèque MQL5 : https://www.mql5.com/fr/code/388.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/64175
Break_Lag_ATR
Un indicateur qui montre la rupture de la volatilité sous la forme d'un histogramme et donne des signaux pour ouvrir/fermer/inverser une position ou augmenter son volume.IncFramaOnArray
La classe CFramaOnArray est conçue pour calculer les valeurs de l'indicateur Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) par tampons d'indicateurs.
Tick RSI Adaptive
Indicateur adaptatif RSI basé sur des calculs de tic-tacRSI MA Signal Indicator
A simple signal indicator based on RSI and Moving Average. Plots Buy/Sell arrows when RSI is above/below 50 and Price is above/below the MA.