Scripts

3 way Aroon value calculation - script pour MetaTrader 5

Johan Gerard W Martens
38
(2)
Ce script montre 3 façons de calculer les valeurs actuelles d'Aroon Up et d'Aroon Down :

  • 1ère façon en utilisant CopyHigh et CopyLow.
  • 2ème méthode via iHighest et iLowest.
  • Et enfin en utilisant l'indicateur Aroon. Cet indicateur a été écrit par Nikolay Kositsin et peut être téléchargé à partir de la bibliothèque MQL5 : https://www.mql5.com/fr/code/388.

    Calcul de l'Aroon à 3 voies


    Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
    Code original : https://www.mql5.com/en/code/64175

