拡大された市場価格 - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Habeeb
このインディケータは、チャートのコーナーの一つで現在の価格を示します。
このインディケータは初めにMQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2008年7月30日に公開されました。
入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| インディケータの入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input type_price PriceType=MODE_BID; // 表示された価格の種類 input bool CutPrice=false; // 最後の数字の削除フラグ input bool ResetColors=true; // 色のリセットフラグ input color UpPriceColor=Lime; // 上昇する価格の色 input color PriceColor=Gray; // 変わらない価格の色 input color DnPriceColor=Magenta; // 下降する価格の色 input int FontSize=24; // フォントサイズ input type_font FontType=Font7; // フォントの種類 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // 位置のコーナー
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/532
Waddah Attar Explosion
このインディケータは市場加速の瞬間を示します。それに、これは買い、売り、市場エグジットのための適切な時間を示します。AutoTrendLinien
Autotrendlinienは、既存のトレンドの方向にチャネルを生成します。
ZigZag + Fibo
最後の2つの極値でFIBOレベルを設定することができるジグザグ指標。yEffekt
このインディケータは可能なトレンドの反転をマークします。