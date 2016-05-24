コードベースセクション
実際の著者：

Habeeb

このインディケータは、チャートのコーナーの一つで現在の価格を示します。

このインディケータは初めにMQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2008年7月30日に公開されました。

拡大された市場価格

入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+
//| インディケータの入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+
input type_price PriceType=MODE_BID;              // 表示された価格の種類
input bool   CutPrice=false;                       // 最後の数字の削除フラグ
input bool   ResetColors=true;                     // 色のリセットフラグ
input color  UpPriceColor=Lime;                    // 上昇する価格の色
input color  PriceColor=Gray;                      // 変わらない価格の色
input color  DnPriceColor=Magenta;                 // 下降する価格の色
input int    FontSize=24;                          // フォントサイズ
input type_font FontType=Font7;                   // フォントの種類
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // 位置のコーナー

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/532

