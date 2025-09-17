거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
확대된 시장 가격 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 41
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
Habeeb
이 인디케이터는 차트 모서리 중 하나에 현재 가격을 표시합니다.
이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.07. 30에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
입력 매개변수:
//+----------------------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+----------------------------------------------+ input type_price PriceType=MODE_BID; // 표시 가격 유형 input bool CutPrice=false; // 마지막 숫자를 삭제하기 위한 플래그 input bool ResetColors=true; // 색상 변경 플래그 input color UpPriceColor=Lime; // 상승하는 가격의 색상 input color PriceColor=Gray; // 변경되지 않은 가격의 색상 input color DnPriceColor=Magenta; // 하락하는 가격의 색상 input int FontSize=24; // 글꼴 크기 input type_font FontType=Font7; // 글꼴 유형 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // 위치 각도
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/532
Value Charts
가치 차트는 디트렌드 가격 지표로, 디트렌드 가격 극단을 사용하여 과매수 및 과매도 상태를 표시합니다.Market Watch Panel Utility
메타트레이더 5용 실시간 모니터링 도구로 주요 금융 데이터를 표시하고, 빠른 심볼 전환, 사용자 지정 가능한 심볼 목록을 제공합니다. 심볼 저장 및 재로드, 목록 재설정, 텍스트 및 패널 색상 사용자 지정으로 개인화된 트레이딩 환경을 만들 수 있습니다.
캔들 스무딩 HTF
더 큰 차트주기의 "평균" 캔들을 더 작은 차트주기에 표시하는 인디케이터입니다.A powerful and feature-rich JSON library for MQL5, designed to bring a modern development experience similar to Python/JS
Python/JS와 유사한 최신 개발 환경을 제공하도록 설계된 강력하고 풍부한 기능을 갖춘 MQL5용 JSON 라이브러리입니다.