확대된 시장 가격 - MetaTrader 5용 지표

Habeeb
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
41
평가:
(23)
게시됨:
실제 작성자:

Habeeb

이 인디케이터는 차트 모서리 중 하나에 현재 가격을 표시합니다.

이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.07. 30에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.

확대된 시장 가격 표시기

입력 매개변수:

//+----------------------------------------------+
//|| 표시기 입력 매개변수 |
//+----------------------------------------------+
input type_price PriceType=MODE_BID;              // 표시 가격 유형
input bool   CutPrice=false;                       // 마지막 숫자를 삭제하기 위한 플래그
input bool   ResetColors=true;                     // 색상 변경 플래그
input color  UpPriceColor=Lime;                    // 상승하는 가격의 색상
input color  PriceColor=Gray;                      // 변경되지 않은 가격의 색상
input color  DnPriceColor=Magenta;                 // 하락하는 가격의 색상
input int    FontSize=24;                          // 글꼴 크기
input type_font FontType=Font7;                   // 글꼴 유형
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // 위치 각도

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/532

