ZigZag + Fibo - MetaTrader 5のためのインディケータ
2つの最後の極値でFIBOレベルを設定することを可能にするメタトレーダー4クライアント端末の従来のジグザグインディケータのMQL5バージョン。
インディケータの入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| インディケータの入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep =3; //---- 最後の高値でのFiboの特徴 input bool DynamicFiboFlag=true; // DynamicFibo 表示フラグ input color DynamicFibo_color=Blue; // DynamicFibo 色 input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // DynamicFiboスタイル input int DynamicFibo_width=1; // DynamicFibo 線の幅 input bool DynamicFibo_AsRay=true; // DynamicFibo レイ //---- 最後から2番目の高値でのFiboの特徴 input bool StaticFiboFlag=true; // StaticFibo 表示フラ具 input color StaticFibo_color=Red; // StaticFibo色 input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH; // StaticFiboスタイル input int StaticFibo_width=1; // StaticFibo線の幅 input bool StaticFibo_AsRay=false; // StaticFiboレイ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/533
