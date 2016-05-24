コードベースセクション
ZigZag + Fibo - MetaTrader 5のためのインディケータ

2つの最後の極値でFIBOレベルを設定することを可能にするメタトレーダー4クライアント端末の従来のジグザグインディケータのMQL5バージョン。

 

ZigZag NK Fibo

 インディケータの入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+ 
//| インディケータの入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+ 
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep =3;
//---- 最後の高値でのFiboの特徴
input bool DynamicFiboFlag=true;                       // DynamicFibo 表示フラグ 
input color DynamicFibo_color=Blue;                    // DynamicFibo 色
input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // DynamicFiboスタイル
input int DynamicFibo_width=1;                         // DynamicFibo 線の幅
input bool DynamicFibo_AsRay=true;                     // DynamicFibo レイ
//---- 最後から2番目の高値でのFiboの特徴
input bool StaticFiboFlag=true;                        // StaticFibo 表示フラ具
input color StaticFibo_color=Red;                      // StaticFibo色
input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH;       // StaticFiboスタイル
input int StaticFibo_width=1;                         // StaticFibo線の幅
input bool StaticFibo_AsRay=false;                     // StaticFiboレイ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/533

