Индикаторы

Magnified Market Price - индикатор для MetaTrader 5

Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
4898
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Habeeb

Индикатор показывает текущую цену в одном из углов графика.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.07.2008.

Индикатор Magnified Market Price

Входные параметры:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input type_price PriceType=MODE_BID;              // Тип отображаемой цены
input bool   CutPrice=false;                       // Флаг удаления последней цифры
input bool   ResetColors=true;                     // Флаг изменения цвета
input color  UpPriceColor=Lime;                    // Цвет растущей цены
input color  PriceColor=Gray;                      // Цвет цены, которая не изменилась
input color  DnPriceColor=Magenta;                 // Цвет падающей цены
input int    FontSize=24;                          // Размер шрифта
input type_font FontType=Font7;                   // Тип шрифта
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // Угол расположения

