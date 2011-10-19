Смотри, как бесплатно скачать роботов
Magnified Market Price - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
Просмотров:
- 4898
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
Habeeb
Индикатор показывает текущую цену в одном из углов графика.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.07.2008.
Входные параметры:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input type_price PriceType=MODE_BID; // Тип отображаемой цены input bool CutPrice=false; // Флаг удаления последней цифры input bool ResetColors=true; // Флаг изменения цвета input color UpPriceColor=Lime; // Цвет растущей цены input color PriceColor=Gray; // Цвет цены, которая не изменилась input color DnPriceColor=Magenta; // Цвет падающей цены input int FontSize=24; // Размер шрифта input type_font FontType=Font7; // Тип шрифта input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // Угол расположения
