AutoTrendLinien

実際の著者：

ANG3110

このトレンドインディケータは自動的にトレンドの方向にチャネルラインを生成します。



インディケータは非常に簡単です。それは価格が上のラインから下のラインまたはその逆に移動するという仮定に基づいています。



価格が上のラインに達しチャネルラインが上向きの場合、価格が上のラインからロールバックでの売り注文を設定するべきです。価格が下のチャネルラインに到達した場合、価格ロールバックでの買い注文を設定する必要があります。<中央の線は破線です。価格は中間線の付近に位置する場合、価格がチャネルの上下レベルに到達するまで待つ必要があります。

チャネル自体は急変せずにゆっくりとその方向を変えます。チャネルはその方向を変更する場合には、価格の反転が開始されました。そのような瞬間には、反対側のチャネルラインからチャネル反転の方向の注文を出すことをお勧めします。このインディケータに慣れてその動作を理解するには時間がかかります。このインディケータはかなり優良で任意の時間軸で動作します。



