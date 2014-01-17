代码库部分
指标

放大市场价格 - MetaTrader 5脚本

Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
2507
等级:
(23)
已发布:
已更新:
原作者：

Habeeb

这个指标在图表的伽罗里展示当前价格

这个指标首先在MQL4中实现并于2008年7月30日在mql4.com的代码基地中发布。

放大市场价格

输入参数：

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+
input type_price PriceType=MODE_BID;              // 显示的价格类型
input bool   CutPrice=false;                       // 是否去除最后一位数字的标志
input bool   ResetColors=true;                     // 颜色重置标识
input color  UpPriceColor=Lime;                    // 价格上升的颜色
input color  PriceColor=Gray;                      // 价格不变的颜色
input color  DnPriceColor=Magenta;                 // 价格下降的颜色
input int    FontSize=24;                          //字号
input type_font FontType=Font7;                   // 字体
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // 角落位置

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/532

