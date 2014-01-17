请观看如何免费下载自动交易
放大市场价格 - MetaTrader 5脚本
发布者:
- Nikolay Kositsin
显示:
- 2507
等级:
-
已发布:
已更新:
原作者：
Habeeb
这个指标在图表的伽罗里展示当前价格
这个指标首先在MQL4中实现并于2008年7月30日在mql4.com的代码基地中发布。
输入参数：
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input type_price PriceType=MODE_BID; // 显示的价格类型 input bool CutPrice=false; // 是否去除最后一位数字的标志 input bool ResetColors=true; // 颜色重置标识 input color UpPriceColor=Lime; // 价格上升的颜色 input color PriceColor=Gray; // 价格不变的颜色 input color DnPriceColor=Magenta; // 价格下降的颜色 input int FontSize=24; //字号 input type_font FontType=Font7; // 字体 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // 角落位置
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/532
