CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Magnified Market Price - indicador para MetaTrader 5

Habeeb | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1862
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Habeeb

El indicador muestra el precio actual en una de las esquinas del gráfico.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base mql4.com el 30.07.2008.

Precio de Mercado Ampliado

Parámetros de entrada:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador          |
//+----------------------------------------------+
input type_price PriceType=MODE_BID;              // Se muestra el tipo de precio
input bool   CutPrice=false;                       // Bandera de eliminación de la última figura
input bool   ResetColors=true;                     // Bandera de restablecimiento de colores
input color  UpPriceColor=Lime;                    // Color de aumento de precio
input color  PriceColor=Gray;                      // Color de preciosin cambios
input color  DnPriceColor=Magenta;                 // Color de precio descendiente
input int    FontSize=24;                          // Tamaño de la fuente
input type_font FontType=Font7;                   // Tipo de la fuente
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // Ubicación de la esquina

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/532

Candles Smoothed HTF Candles Smoothed HTF

Este indicador muestra las velas promediadas de un marco temporal más grande en otro más pequeño.

XML parser XML parser

Una librería para analizar documentos XML. Escrita totalmente en MQL5, no utiliza ninguna librería externa.

Three Pole Butterworth Filter Three Pole Butterworth Filter

El filtro de tres polos Butterworth se utiliza para suavizar este algoritmo de cálculo de media móvil.

Sine Wave Sine Wave

El indicador actúa de una manera totalmente opuesta en comparación con las medias móviles adaptativas en un mercado de tendencia: en caso de una tendencia definida, ambas líneas del indicador (Lead Sine and Sine Wave) se mueven en paralelo entre sí y muestran la dirección de la tendencia por su ubicación en relación con otro; en el caso de un llano, el indicador Sine Wave reacciona rápidamente sobre los movimientos de oscilación del mercado.