Magnified Market Price - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1862
Autor real:
Habeeb
El indicador muestra el precio actual en una de las esquinas del gráfico.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base mql4.com el 30.07.2008.
Parámetros de entrada:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input type_price PriceType=MODE_BID; // Se muestra el tipo de precio input bool CutPrice=false; // Bandera de eliminación de la última figura input bool ResetColors=true; // Bandera de restablecimiento de colores input color UpPriceColor=Lime; // Color de aumento de precio input color PriceColor=Gray; // Color de preciosin cambios input color DnPriceColor=Magenta; // Color de precio descendiente input int FontSize=24; // Tamaño de la fuente input type_font FontType=Font7; // Tipo de la fuente input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_LEFT_LOWER; // Ubicación de la esquina
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/532
